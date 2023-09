Werbung

The Division Heartland ist noch nicht erschienen. Erst im Juni gab es eine geschlossene Beta für den Free-to-Play PvPvE-Shooter von Ubisoft. Dennoch wurde nun in einem Gespräch bereits der nächste Teil der Hauptreihe, The Division 3, angekündigt.

Die Ankündigung erfolgte, da man einen neuen Executive Producer für das Spiel engagiert hat. Julian Gerighty übernimmt diese Rolle. Er ist bisher als Creative Director von Star Wars Outlaws aktiv. Beide Spiele entstehen zeitgleich bei Massive Entertainment. Die Entwickler gaben aber auch bekannt, dass sie vor einem möglichen Release von The Division 3 zuerst Star Wars Outlaws und Avatar: Frontiers of Pandora releasen werden. Mit dem Einsetzen von Gerighty will man nun aber die Entwicklung, die sich scheinbar noch in einem sehr frühen Stadium befindet, vorantreiben.

In den Spielen des Division-Universums betreten die Spieler ein postapokalyptisches Amerika der Gegenwart. Die Welt wurde von einer tödlichen Epidemie zerstört. Große Teile der Weltbevölkerung sind verstorben und der Rest ist in Anarchie verfallen. Die Überlebenden werden von der Division beschützt. Die Truppe soll den kompletten Zerfall der letzten Reste der Zivilisation verhindern. Spieler schlüpfen in allen Teilen der Serie in die Rolle eines Agenten der Division. Wer sich bis zum noch unbekannten Release von The Division 3 schon einen Eindruck der Welt verschaffen möchte, kann sich aktuell für einen nicht näher terminierten Playtest von The Division: Heartland anmelden. Dies ist über die offizielle Seite und für PC, Playstation und Xbox möglich.

Bis zum Release von The Division 3 wird daher noch eines an Zeit vergehen. Schätzungsweise mindestens drei Jahre.