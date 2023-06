Werbung

Mit The Division Heartland möchte Ubisoft die erfolgreiche Action-Reihe fortsetzen. Der erste Teil erschien bereits 2016 noch mit dem Zusatz "Tom Clancy's". Seit 2019 gibt es eine Fortsetzung und mit Resurgance und Heartland befinden sich aktuell zwei Free-to-Play-Titel in Entwicklung. Während Resurgance die mobile Variante bildet, soll Heartland für PC und Konsolen erscheinen. Ein genaues Release-Datum haben beide Spiele noch nicht.

Überraschend hat Ubisoft nun aber eine geschlossene Beta für das kommende Heartland angekündigt. Diese soll schon morgen, am 27. Juni 2023 starten. Wer teilnehmen möchte, kann sich auf der offiziellen Seite kostenlos zum Test anmelden. Wer ausgewählt wird, kann das Spiel dann für einen nicht näher bestimmten Zeitraum testen.

The Division Heartland ist ein Survival-Action-Shooter. Das Spiel funktioniert als PvPvE. Somit können Spieler sowohl gegeneinander, als auch gegen NPCs kämpfen. Ziel ist es, in der ländlichen Gegend Silver Greek das Geheimnis einer neuen Mutation aufzudecken. Die gesamte Division-Reihe spielt in einer nahen Zukunft, in welcher eine Epidemie die Infrastruktur der Welt zerstört und die meisten Einwohner getötet hat. Die Überlebenden werden von der Division beschützt. Die Truppe soll den kompletten Zerfall der Zivilisation verhindern. Spieler schlüpfen in allen Teilen der Serie in die Rolle eines Agenten der Division.