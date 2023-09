Werbung

Bei der Vorstellung der neuen iPhone-Generation warb Apple damit, dass diese auch auf AAA-Spiele ausgelegt sind. Mit dem Remake von Resident Evil 4 erscheint nun bald ein großer Titel auf den Geräten.

Während man eine Testversion des Spiels kostenlos spielen kann, ruft Capcom für das komplette Spiel den Vollpreis von 69,99 Euro auf. DLCs sollen ebenso erhältlich sein. Es ist anzunehmen, dass diese auch den Preis aufrufen, der auf PC und Konsolen fällig wird. Das Spiel kommt nativ für iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max. Es ist ebenfalls auf den aktuellen Editionen des iPad Pro, iPad Air und MacBook Air verfügbar.

Die Handlung setzt sechs Jahre nach der biologischen Katastrophe in Raccoon City an, die die Stadt mit Zombies geflutet hat. Als Leon S. Kennedy wird der Spieler mit der Rettung der entführten Tochter des Präsidenten betraut. In einem entlegenen europäischen Dorf müssen sich die beiden anschließend vielen Monstern und einer Story rund um das Virus stellen.

Das Spiel hat bereits einen Eintrag im Apple-Store. Neben Resident Evil 4 soll mit Village auch der achte Teil der Reihe für Apples Geräte erscheinen. Hier werden 39,99 Euro fällig. Assassin's Creed Mirage und Death Stranding wurden ebenfalls angekündigt.