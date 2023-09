Werbung

Heute wird das große Update 2.0 für Cyberpunk 2077 erscheinen – eine Woche später können sich Spieler dann in das DLC Phantom Liberty stürzen. Aus Sicht der Hardwareunterstützung bietet das Update zahlreiche Neuerungen, die wir gerne etwas genauer beleuchtet hätten, was wir aber zu gegebener Zeit nachholen müssen. Dennoch aber wollen wir ein paar der Aspekte ansprechen.

Unter anderem sollen Besitzer von AMDs Ryzen-Prozessoren mit acht oder mehr Kernen endlich nicht mehr Hex-Eingriffe in der Exe-Datei angewiesen sein.

Aber Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ist für NVIDIA auch die erste Demonstration von DLSS 3.5, welches Mitte August vorgestellt wurde und sich auf die Rekonstruktion von Raytracing-Berechnungen konzentrieren soll. DLSS 3.5 soll dabei die sonst eingesetzten Denoiser ersetzen, die üblicherweise genutzt werden, um fehlende Informationen zu ergänzen. Doch die Denoiser müssen erstens händisch optimiert werden und machen zudem auch noch Fehler, was einen Effekt auf die Darstellungsqualität hat.

NVIDIA hat einige Screenhots veröffentlicht, die den Einsatz von DLSS 3.5 und den Unterschied in der Darstellung zeigen.

Das erste Bild zeigt einen temporalen Fehler des Denoisers in der Berechnung der Beleuchtung durch die Scheinwerfer des Autos. Auch die Reflexionen auf dem Dach des Autos sind physikalisch korrekt berechnet. Im zweiten Screenshot werden ebenfalls falsch interpolierte/entrauschte Reflexionen korrekt berechnet. Die Frage an dieser Stelle ist, wie viel davon nimmt der Spieler war, wenn er Cyberpunk 2077 spielt.

Hinsichtlich der Leistung sind durch die Rekonstruktion der Raytracing-Berechnungen in DLSS 3.5 keine große Sprünge zu erwarten. Es geht vielmehr um die Verbesserung der Bildqualität. Etwa 10 % mehr an FPS sind zu erwarten. Anders als Frame Generation wird die Rekonstruktion von Raytracing-Strahlen in DLSS 3.5 nicht nur von Grafikkarten der GeForce-RTX-40-Serie unterstützt, sondern von allen Karten der drei bisherigen RTX-Generationen. Frame Generation bleibt daher weiterhin der Ada-Lovelace-Generation vorbehalten. Die Grafikmenüs werden in den Grafikeinstellungen Schalter enthalten, über die sich die Rekonstruktion von Raytracing-Strahlen ein- und ausschalten lässt.

Die von NVIDIA zur Verfügung gestellten Screenshots zeigen auch noch einmal den Unterschied zwischen der Darstellung mit und ohne der Raytracing-Effekte. Mehr Vergleiche zwischen der Darstellung mit der Rekonstruktion von Raytracing-Strahlen werden wir uns selbst anschauen.

