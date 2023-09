Werbung

Die letzte Nintendo Direct fand gerade erst im Juni statt, doch der japanische Konzern hatte wieder genug neues Material für eine weitere Show. Bei der heutigen Nintendo Direct wurden einige kommende Spielehighlights, aber auch Addons und eine neue Amiibo-Figur präsentiert.

Bereits im Juni wurde ein neuer Nintendo-Titel mit Prinzessin Peach in der Hauptrolle angekündigt. Damals hatte das Spiel noch keinen Namen. In der heutigen Show wurde nicht nur der Titel, sondern auch gleich das Release-Datum veröffentlicht. Princess Peach: Showtime erscheint am 22. März 2024 exklusiv auf Nintendo Switch. Weitere neue Titel, die gezeigt wurden, sind Ubisofts Prince of Persia: The Lost Crown und Detective Pikachu. Letzteres erscheint am 06. Oktober und Fans konnten einen neuen Trailer zu dem Spiel sehen.

Die restliche Show stand ganz im Zeichen der Neuauflagen, Remakes und Remasters. Am 16. Februar erscheint ein Remake des klassischen Mario versus Donkey Kong. Luigis Mansion 2 HD erscheint im nächsten Sommer. Bislang ohne festen Termin. Das Remake des Super Mario RPG erscheint noch in diesem Jahr am 17. November 2023. Auch hier gab es einen neuen Trailer zu sehen. Das aktuelle Trendspiel Dave The Diver kommt am 26. Oktober, ein Jahr nach Release, auf die Switch. Für Fans der alten Tomb Raider Titel gibt es gute Nachrichten: Am 14. Februar 2024 erscheint eine Remaster-Collection der ersten drei Teile für die Switch. Enthalten sind neben Addons auch geheime Level.

Mit Side Order erhält Splatoon 3 im Frühjahr einen DLC. Heute wurde ein neuer Gameplay-Trailer dafür vorgestellt. Der neue Booster für Mario Kart 8 Deluxe enthält eine neue Strecke und vier neue Fahrer. Fans der Kingdom Hearts Spiele können sich ebenfalls freuen. Es erscheint zwar kein neuer Titel, dafür wurde aber Hauptfigur Sora als Amiibo angekündigt. Er kommt in der Smash Bros. Version. Die Figur befindet sich in der Entwicklung und erscheint 2024. Außerdem wurden Amiibos der Xenoblade-Charaktere Noah und Mio für Januar 2024 angekündigt.