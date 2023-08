Werbung

Sega hat seinen Messeauftritt in Halle 8. Neben einem gewissen blauen Igel gibt es auch Neues aus den Bereichen Shooter und Strategie zu sehen. Wer nur auf der Suche nach einem Fotomotiv ist, der kann sich über über-lebensgroße Legofiguren von Sonic und Dr. Eggman freuen.

Gleich zwei verschiedene Ableger der Total War Reihe können angespielt werden. Der stark kritisierte DLC Shadow of Change für Total War: Warhammer 3 kann ebenso getestet werden, wie das kommende Total War: Pharaoh. Letzteres erscheint im Oktober und bietet im krassen Gegensatz zu Warhammer mit dem alten Ägypten ein historisches Setting. Mehr Infos zu Inhalt und verfügbaren Editionen gab es hier bereits zu lesen.

Der Extraction-Shooter Hyenas setzt auf bekanntes Gameplay und soll noch irgendwann im Laufe von 2023 erscheinen. Spieler treten in Dreierteams gegen vier andere Trupps an und konkurrieren um die beste Beute im Level. Das Weltraum-Setting bietet viele Möglichkeiten, maximale Bewegungsfreiheit durch Schwerelosigkeitspassagen einzusetzen.

Endless Dungeon wird ab dem 19. Oktober 2023 für 29,99 Euro verfügbar sein. Vorbesteller können dabei 48 Stunden früher spielen. Wer den Rogue-Lite-Titel kostenlos testen will, kann dies nur noch einschließlich heute am Stand von Sega. Ziel des Spiels ist es, alleine oder via Online-Coop einen Kristall zu beschützen. Neben den Fähigkeiten der einzelnen Charaktere kommen hier auch Tower-Defence-Elemente zum Einsatz.

Den größten Platz am Stand erhält natürlich Segas Maskottchen Sonic. Der blaue Igel geht seit Jahrzehnten auf die Jagd nach goldenen Ringen. Am 17. Oktober 2023 erscheint sein neuestes Abenteuer Sonic Superstars für PC, Playstation, Xbox und Switch. Spieler erwarten viele klassische Side-Scroller-Elemente, aber auch abwechslungsreiche Ideen, wie Skills, die man sich in Bonusleveln freischalten muss. Diese erlauben danach das Betreten neuer Bereiche. In der Demo vor Ort kann man so beispielsweise lernen, durch Wasserfälle nach oben zu schwimmen. Der Bosskampf am Ende der Demo ist aktuell noch etwas unbefriedigend, möglicherweise bessert Sega hier aber noch nach, bevor der fertige Titel erscheint.