Bisher ist Total War: Warhammer 3 noch der aktuellste Teil der Strategie-Reihe von Creative Assembly. Das Spiel erschien im Februar 2022 und konnte bislang durchaus gute Kritiken vorweisen. Seit kurzem gibt es auf Steam aber negatives Review-Bombing für den Titel.

Ein metacritic-Score von 85 bescheinigt Total War: Warhammer III, dass es sich durchaus um ein gutes Spiel handelt. Auch IGN vergab zum Release eine 9/10. Sieht man sich allerdings die aktuelle Steam-Bewertung an, steht dort, dass der Titel kürzlich als "äußerst negativ" eingestuft wurde. Grund dafür ist der kommende DLC Shadow of Change. Wie auch die beiden Vorgänger erhält Warhammer seit Release regelmäßig kleinere und größere DLCs, die verschiedene Inhalte ins Spiel einbinden. Zuletzt erschien mit Forge of the Chaos Dwarfs ein DLC, der ein neues Volk einführte. Daher kostete der DLC mit 25,00 Euro etwas mehr als gewöhnlich. Das kommende Shadow of Change wird allerdings ebenfalls 25,00 Euro kosten. Diesmal gibt es allerdings kein neues Volk, sondern lediglich drei neue Kommandanten für bereits existierende Völker. Updates mit neuen Kommandanten kosteten bislang rund 10,00 Euro. Der neue Preis ist der Grund für die vielen negativen Bewertungen.

Shadow of Change erscheint am 31. August 2023. Durch das Review-Bombing steht der Release unter keinem guten Stern. Die Entwickler haben versucht, mit einem Statement die Wogen zu glätten. Darin haben sie erklärt, dass gestiegene Kosten der Grund für die Preiserhöhung seien. Die Community ist mit dieser Begründung jedoch nicht zufrieden und es bleibt abzuwarten, wie die Preispolitik kommender Updates aussehen wird.

Im Oktober 2023 erscheint außerdem ein weiterer Ableger des Total War Franchise. Mit Total War: Pharaoh wird ein neue Titel mit historischem Setting starten. Ob der aktuelle Ärger der Fans Auswirkungen auf den Vorverkauf des neuen Teils hat, muss sich noch zeigen.