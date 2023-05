Werbung

Mit Total War: Pharaoh bringt Entwickler Creative Assembly bereits den 16. Teil der Reihe auf den Markt. Nachdem das Setting vor kurzem geleaked wurde, folgte nun die offizielle Ankündigung des Spiels.

Wie der Name schon sagt, geht es ins Reich der Pharaonen. Genauer gesagt in die späte Bronzezeit ab 1204 vor Christus. Das Spiel verspricht eine große, anpassbare Kampagne, die durch neue Einstellungsoptionen bei jedem Spieldurchgang ein neues Erlebnis bieten soll. Natürlich findet sich auch im neuesten Teil der bekannte Mix aus Rundenstrategie auf einer Weltkarte und der Option die Kämpfe in Echtzeit auszufechten. Die offizielle Seite zeigt insgesamt acht spielbare Fraktionen. Bekannt sind bisher Ägypten mit seinem Anführer Ramses, der auch im Trailer zu sehen ist, Kanaan und das Reich der Hethiter.

Wer nach den vorhergegangenen Fantasy-Teilen wieder Lust auf ein Total War im historischen Setting hat, kann jetzt schon bei Steam und auf der offiziellen Homepage vorbestellen. Es wurden bereits drei verschiedene Editionen vorgestellt. In der Standard Edition für 59,99 Euro ist lediglich das eigentliche Spiel enthalten. Die Deluxe für 72,87 Euro bringt neben dem digitalen Soundtrack auch den ersten Fraktions-DLC mit sich. Zuletzt gibt es noch die Dynastie-Edition für satte 91,46 Euro. Diese verspricht dafür auch alle drei Fraktions-DLCs, den Soundtrack und den Kampagnenpaket-DLC. Für alle Vorbesteller gibt es zusätzlich noch zwei Cosmetic-Packs und Zugang zum Early-Access-Weekend, unabhängig von der gekauften Edition.