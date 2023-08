Werbung

Über ein Jahr nach dem europäischen Release wird in Lost Ark mit dem großen August Update unter anderem eine neue Klasse eingeführt. Außerdem gibt es neue Raids, kosmetische Items und ein Event zu entdecken.

Im ersten Raid greifen Spieler mit ihrer Legion gemeinsam den Kommandanten der Pestlegion an. Dieser fordert unablässig Leben und Seelen in Arthetine. Insgesamt können bis zu acht Spieler an diesem Legions-Raid teilnehmen um Belohnungen zu verdienen. Der neue Wächter-Raid führt die Spieler in den Kampf gegen den Wächter Sonavel. Voraussetzung für den Beitritt ist Gegenstandsstufe 1.580.



Die größte Neuerung ist natürlich die Einführung der Lufttänzerin. Diese kann mystische Illusionen heraufbeschwören, die das Wetter beeinflussen oder Gegner mit einen heftigen Schwung ihres Schirms auslöschen. Über eine Sonnenregen-Leiste erhält sie Boni auf Angriff und Verteidigung. Ist die Leiste voll, gibt es einen Flächeneffekt zusätzlich auf den Standardangriff oder wahlweise Schadensverringerung für den Spieler oder seine Gruppenmitglieder. Ausgestattet ist die Lufttänzerin mit den folgenden sechs Skills:

Regenschauer: Erzeugt im Zielgebiet einen Regenschauer, der Schaden verursacht.

Tornadotanz: Öffne den Schirm und dreh ihn schnell, während du vorwärts stürmst und Schaden verursachst. Am Ende schwingst du den Schirm mit voller Kraft, stößt den Gegner weg und fügst zusätzlichen Schaden zu.

Nahender Sturm: Erzeuge um die Zielposition einen riesigen Tsunami. Er saugt Gegner ein und spuckt sie wieder aus, was Schaden verursacht.

Sengende Sonne: Erzeuge an der Gegnerposition einen Sonnenstrahl. Das Sonnenlicht scheint, wirft den Gegner zu Boden und verursacht Schaden.

Narrs Klinge: Wirf den Schirm hoch und greife die Gegner vor dir an. Er fügt Schaden zu und verschwindet. Schlitze dann schnell 12-mal nach vorne, um Schaden zu verursachen und den Gegner in die Richtung des Hiebes zu ziehen. Fang den fallenden Schirm auf und führe eine mächtige „Fußarbeit“-Fertigkeit aus, die dem Gegner vor dir Schaden zufügt und ihn wegschleudert.

Sturmbohrer: Führe einen Tornadoangriff mit dem von Wind durchdrungenen Regenschirm aus. Wenn das Ziel dabei am Boden liegt oder in der Luft ist, wird es erneut hochgehoben und erleidet Schaden.

Auf der Website von Lost Ark gibt es zu dem Trailer des Updates auch Videos zu den Skills der Lufttänzerin.