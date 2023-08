Werbung

In wenigen Wochen findet die Gamescom 2023 in Köln statt. Vor Ort wird auch in diesem Jahr wieder XBox vertreten sein. Nun hat der Konzern die Spiele vorgestellt, die am Stand ausprobiert werden können.

Unter den Spielen finden sich einige Highlights. Von vielen Besuchern wird sicherlich Armored Core 6: Fires of Rubicon favorisiert. Das Actionspiel mit Mechs kommt von FromSoftware, die in den letzten Jahren durch die Dark Souls Reihe und Elden Ring bekannt wurden. Mit der Vorstellung von Stalker 2 wird es auf der Gamescom auch eine Weltpremiere zu sehen geben. Für Fans von Kampfspielen gibt es die Möglichkeit, das kommende Mortal Kombat 1 zu spielen. Offiziell erscheint der Prügler am 19. September 2023. Retro-Freunde können sich über Antstream Arcade freuen, das seit kurzem auf der Konsole verfügbar ist.

Die Gamescom findet vom 23. bis 27. August 2023 in Köln statt. Wer sich noch Tickets sichern möchte, der kann dies auf der Seite der Messe tun. Zusätzlich zu dem Angebot vor Ort bietet Microsoft auch vom 23. bis 25. August jeweils einen täglichen Livestream. Die Streams werden je eine circa dreistündige Liveübertragung direkt vom XBox-Stand sein. Alle Infos gibt es auch auf der offiziellen Seite, die Microsoft speziell zur Gamescom 2023 gestartet hat.

Hier noch alle angekündigten Spiele, die am XBox-Stand verfügbar sind: