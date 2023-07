Werbung

Bald erscheint der neueste Teil der Mortal-Kombat-Reihe. Obwohl es sich um den zwölften Teil handelt, trägt der Titel den Namen Mortal Kombat 1, da es sich um ein teilweises Reboot der Story handelt. Nachdem Liu Kang das Turnier im vorherigen Teil gewonnen hat, startet er eine neue Zeitlinie. Dies nutzen die Entwickler als Grundlage des Reboots. Star-Trek-Fans werden sich bei diesem Vorgehen ein wenig an die neuen Teile der SciFi-Filme erinnert fühlen.

Das Spiel wird am 19. September 2023 für PC, PS5 und XBox Series X/S erscheinen. Vorbesteller haben in Deutschland die Wahl zwischen der Standard-Edition für 69,99 Euro und der Premium-Edition für 94,99 Euro. Die "Kollector's Edition" mit physischen Inhalten für circa 250 Euro ist aktuell nur über die amerikanische Seite verfügbar. Mittlerweile stehen auch die 15 Kämpfer fest, die sich zum Release in der Standard-Edition spielen lassen:

Baraka

Johnny Cage

Kenshi

Kitana

Kung Lao

Li Mei

Liu Kang

Mileena

Raiden

Rain

Scorpion (Kuai Liang)

Shang Tsung (Zunächst Vorbestellerbonus, kann später aber als DLC gekauft werden)

Smoke

Sub-Zero

Tanya

Während sich unter den Standard Charakteren aufgrund des Settings natürlich vorwiegend Klassiker finden, die seit den alten Teilen bekannt sind, gibt es auch schon die Ankündigung des ersten DLCs. Dort finden sich auch Namen, die aus anderes Franchises bekannt sind. Gastauftritte von Figuren aus The Boys, Suicide Squad und der Comic-Verfilmung Invincible warten auf die Käufer. Mit zukünftigen DLCs werden höchstwahrscheinlich weitere Gastauftritte bekannter Pop-Kultur-Figuren folgen.

Ermac

Homelander

Omni-Man

Peacemaker

Quan Chi

Takeda

Eine neue Mechanik in Mortal Kombat 1 werden die sogenannten Kameo-Kämpfer übernehmen. Diese werden vom Spieler nur kurzfristig in den Kampf gerufen, um mit dem Spielercharakter spezielle Kombo-Angriffe auszuführen. Ob alle der Kameo-Charaktere auch regulär spielbar sein werden, ist aktuell noch nicht bekannt. Aktuell sind 12 dieser Charaktere bestätigt: