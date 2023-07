Werbung

Auf der diesjährigen Ubisoft Forward wurden zwar gleich drei anstehende Teile des Assassinen-Universums gezeigt, Hexe war jedoch nicht dabei. Offiziell angekündigt wurde Assassin's Creed Hexe allerdings bereits auf der Forward-Präsentation 2022. Mittlerweile gibt es einige Informationen zu dem mysteriösen Titel.

Zum finalen Namen des Spiels gibt es noch keine News. Wie der Zusatz "Codename" vermuten lässt, handelt es sich um einen Arbeitstitel. Auch zum Releasetermin gibt es keine exakten Aussagen. Auf jeden Fall soll es nach Codename Red erscheinen. Einem Insider zufolge steht der Release aber für 2026 auf dem Plan.

Ubisoft hat bereits bekannt gegeben, dass Mirage in diesem Jahr der letzte Teil sein werde, der auch für die Old-Gen Konsolen erscheint. Somit wird Hexe auf PC, XBox Series X/S und PS5 erscheinen. Typisch Ubisoft ist preislich von einem Vollpreistitel auszugehen, der in einer Standard-Edition und zusätzlich in verschieden Deluxe- oder Collector's-Editionen verkauft wird.

Codename Hexe soll ein Teil von Assassin's Creed Infinity werden. Die Plattform, die sich aktuell noch in Entwicklung befindet, soll als Hub fungieren und mehrere (oder alle) kommenden Assassin's Creed Spiele miteinander verbinden.

Was das Setting des Spiels angeht, so deuten viele Hinweise darauf, dass das Spiel tatsächlich in Deutschland angesiedelt wird. Zu dem Namen "Hexe" kommt noch der Trailer, der finsteren, mittelalterlichen Wald zeigt. Gegen Ende des kurzen Clips sind einige mysteriöse Zeichen zu sehen. Findige Gamer haben sich daran gemacht, diese zu entschlüsseln und ziehen auch hier Schlüsse, die auf Deutschland als Setting hinweisen.

Weit weniger kryptisch ist der wahrscheinliche Inhalt. Es ist davon auszugehen, dass der Titel zur Zeit der Hexenverfolgung spielt. In wessen Rolle der Spieler allerdings schlüpft bleibt unklar. Viele hoffen aber darauf, in die Haut einer (vermeintlichen) Hexe zu schlüpfen.