Während Assassin's Creed Fans dem Release des nächsten Serienteils Mirage am 12. Oktober 2023 entgegenfiebern, hat Publisher Ubisoft gerade einen Patch für einen der älteren Teile veröffentlicht.

Das Update, das nur 12 MB groß ist, erschien für Teil 4 der Reihe: Assassin's Creed: Black Flag. Inhaltlich bringt der Download keine Neuerungen. Vielmehr soll er aber ein Problem beheben, unter dem PC-Spieler seit Release des Spiels vor 10 Jahren leiden. Das Update 1.08 fixt einen Fehler, durch den der Titel beim Start auf dem PC stets nur um Fenstermodus geöffnet wurde. Das Update erschien für die Steam-Version ebenso, wie auf Ubisoft Connect. Die Behebung des Problems kommt nach 10 Jahren reichlich spät, zeigt aber, dass Ubisoft die alten Teile seiner Erfolgsserie durchaus noch auf dem Schirm hat.

In Black Flag schlüpft der Spieler in die Rolle des Piraten Edward Kenway. Die Handlung ist zur großen Zeit der Piraten im 18. Jahrhundert angesetzt. Wo sonst als in der Karibik könnte der Handlungsort liegen? Ubisoft pflegt ausgerechnet diesen Titel weiterhin, da er bei Fans immer noch beliebt ist. So kommt er laut SteamDB trotz seines stolzen Alters aktuell auf 1.800 gleichzeitige Spiele. Gerüchten zur Folge wird auch an einem Remake des Spiels gearbeitet. Bei angeblich 11 Titeln des Assassin's-Creed-Franchise, die gleichzeitig entwickelt werden, ist das gut vorstellbar.