Am 12. Oktober erscheint mit Mirage der nächste Teil der Assassin's-Creed-Reihe. In einem Ask me Anything auf Reddit haben sich die Entwickler nun zu DLC-Plänen geäußert.

Laut eigener Aussage plant Ubisoft aktuell keine herunterladbaren Inhalte nach dem Release. Gerade für Spiele des französischen Publishers ist es in den letzten Jahren zur Normalität geworden, diese als Service-Spiele über Jahre mit kostenlosen, aber auch kostenpflichtigen Inhalten zu versorgen. Gerade der letzte Serienableger Assassin's Creed Valhalla erhielt drei vollwertige Erweiterungen. Neben diesen kostenpflichtigen DLCs wurden zusätzlich etlichen kostenlose Erweiterungen und saisonale Inhalte geliefert.

Mit diesem Vorgehen geht Ubisoft nun nicht nur inhaltlich zurück zu den Anfängen der Reihe. Der Titel wurde am Summer Game Fest 2023 vorgestellt und wird im Oktober für PC, PlayStation 5 und XBox Series X/S erscheinen. Wer den Titel direkt zu Release spielen möchte, kann ihn jetzt schon auf der Homepage vorbestellen. Zur Auswahl stehen für Konsolenbesitzer drei verschiedene Editionen. PC-Spieler müssen auf die Sammlerbox verzichten.