Werbung

Bereits Anfang diesen Jahres hat Microsoft in Japan die Preise für sein Abo-Modell und die neueste Konsolengeneration angehoben. Damals konnte man nur spekulieren, ob und wann dies auch in Europa geschehen würde. In einem Statement gegenüber The Verge hat Microsoft nun die Erhöhung auch für den europäischen Markt angekündigt. Damit zieht Microsoft nun ziemlich genau ein Jahr nach Sony die Preisschraube bei seinen Konsolen an.

Während sich der Anstieg in Japan auf umgerechnet 35 Euro pro Konsole belief, bleibt hierzulande der Preis der Series S bei 300 Euro bestehen. Wer die Series X kaufen möchte, muss in Zukunft allerdings 550 Euro statt den bisherigen 500 Euro einplanen. Sony hatte die Preise beider Playstation 5 Versionen um je 50 Euro angehoben. Der neue Preis der XBox Series X wird ab August 2023 eingeführt.

Neben den Konsolen selbst wird allerdings auch der XBox Game Pass teurer. Zumindest zwei von drei Abo-Modellen sind betroffen. Einzig der Game Pass für PC bleibt bei den bisherigen 9,99 Euro. Game Pass für Konsolen steigt von 9,99 Euro auf 10,99 Euro. Für den Game Pass Ultimate, der beides beinhaltet, werden nun 14,99 Euro statt bisher 12,99 Euro pro Monat fällig. Die neuen Preise gelten für neue User ab dem 06. Juli 2023. Bestandskunden zahlen ab dem 13. September mehr. Wer außerhalb von Deutschland lebt, zahlt schon ab dem 13. August mehr.