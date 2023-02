Werbung

Noch im Oktober des letzten Jahres kommentierte Microsoft die Preiserhöhung der PlayStation 5, die Sony im vorangegangenen August kommunizierte. Xbox-Chef Phil Spencer schloss dabei eine Preisanpassung für das laufende Jahresendgeschäft hinsichtlich des Spieleabos Xbox Game Pass und auch der Konsolen Xbox Series X/S aus. Etwa ein halbes Jahr später scheint sich der Wind gedreht zu haben und Microsoft fasst eine Preiserhöhung der Spielkonsolen ins Auge – zumindest in Japan. So will es jetzt das Online-Magazin Famitsu erfahren haben.

Berichtet wird, dass bereits zum 17. Februar 2023 neue Preise gelten sollen. Microsoft wird den offiziell empfohlenen Preis der Series X auf gut 60.000 Yen anheben (umgerechnet etwa 420 Euro), den der Series S auf fast 38.000 Yen (rund 270 Euro). Insgesamt ist das eine Preissteigerung von 5000 Yen, also etwa 35 Euro. Das wäre etwas günstiger als die vorangegangene Preisanpassung Sonys. Diese beinhaltete einen Aufschlag von rund 50 Euro weltweit, mit Ausnahme in den USA.

Ob diese Preisanpassungen repräsentativ für weitere Märkte sind, ist derzeit noch unklar. Denn begründet wird die Erhöhung laut Famitsu lapidar mit einer Anpassung an "Marktbedingungen". Microsofts Xbox hat in Japan traditionell einen schweren Stand und verkauft sich nicht so gut wie in anderen Teilen der Welt. Maßgeblich dafür verantwortlich sind die lokal stark verwurzelten Konkurrenten Sony und Nintendo. Microsoft hüllt sich indes in Schweigen und macht keine Angaben zu Absatzzahlen. Allerdings machen hin und wieder Berichte über eine durchaus positivere Entwicklung gegenüber der Xbox One die Runde.

Ob diese Preiserhöhung nur ein Vorbote für eine generelle Erhöhung der Verkaufspreise weltweit ist, steht bis zum jetzigen Zeitpunkt noch aus. Eine konkrete Stellungnahme seitens Microsoft gibt es bisher nicht. Insofern kann nur über neue Preise für die Xbox-Konsolen innerhalb Europas spekuliert werden.