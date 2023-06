Werbung

Gerade vor zwei Wochen wurde Immortals of Aveum noch bei der Eröffnung des Summer Game Fest 2023 gezeigt. Damals wurde noch der 20. Juli 2023 als Veröffentlichungszeitpunkt genannt. Gestern haben die Entwickler von Ascendant Studios dann ein Statement veröffentlicht, das bekannt gibt, dass sich die Veröffentlichung um einige Wochen verzögert. Neuer Starttag ist nun der 22. August.

Als Begründung für die Aufschiebung nennt Ascendant, dass das letzte Feedback zwar gezeigt habe, dass das Spiel etwas besonderes wird, man aber dennoch einige Wochen extra benötige, um die Vision des Spiels zu verwirklichen. Die Zeit soll zum Polishing und der Optimierung auf den einzelnen Plattformen genutzt werden. Ziel sei ein starker Start des Spiels ohne gröbere Schnitzer. Für die nächsten Wochen werden weitere Infos und neues Material versprochen.

In Immortals of Aveum schlüpfen die Spieler in die Haut des Kampfmagiers Jak. Das Ziel des Einzelspieler-Shooters ist kein geringeres, als den Untergang der Welt Aveum zu verhindern. In dieser kämpfen seit Jahrtausenden verfeindete Königreiche um die Kontrolle über die Magie. Von ursprünglich fünf Parteien sind mittlerweile nur noch zwei verblieben, die von einem tiefen Graben voneinander getrennt werden.

Wer Immortals of Aveum spielen möchte, kann den Titel jetzt schon vorbestellen. Er erscheint für 79,99 Euro in der normalen und 89,99 Euro in der Deluxe-Edition. Das Spiel wird auf PC, XBox Series X/S und Playstation 5 veröffentlicht.