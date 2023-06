Werbung

Gestern Abend um 21:00 Uhr ist das diesjährige Summer Game Fest gestartet. Geoff Keighley zeigte knapp 100 Minuten lang etliche Trailer zu kommenden Spielen und sprach mit einigen prominenten Gästen, die live vor Ort waren. Nach der Hauptshow folgten noch der Day of the Devs und die Devolver Direct.

Rund 230.000 Zuschauer verfolgten die Show auf Twitch. Neben gespannt erwarteten neuen Trailern zu Mortal Kombat 1 und Alan Wake 2 wurden auch viele Clips zu kleineren Produktionen gezeigt. Zur Feier, dass Dead by Daylight 7 Jahre alt wird, gab es ein Interview mit Nicolas Cage. Er wird mit dem nächsten DLC End Transmission als Überlebender im Spiel eingebaut. Das Highlight des Abends war die Weltpremiere des neuen Trailers zu Final Fantasy VII Rebirth. Dieser bildete auch zugleich den Abschluss der Hauptshow und Geoff Keighley gab an das Studio Double Fine ab, das den Day of the Devs hostete.

Zu den vorgestellten Highlights zählten unter anderen:

Prince of Persia - Lost Crown

Release: 18.01.2024

Release: 18.01.2024 Mortal Kombat 1

Release: 19.09.2023

Release: 19.09.2023 Path of Exile 2

Mehr Infos am 28.07.2023

Mehr Infos am 28.07.2023 Witchfire

Release: 20.09.2023

Release: 20.09.2023 Remnant from the Ashes 2

Sonic Superstars

Release: Herbst 2023

Release: Herbst 2023 Lies of P

Release: 19.09.2023; Demo jetzt verfügbar

Release: 19.09.2023; Demo jetzt verfügbar Thrones an Liberty

Anmeldung für Tech-Test jetzt verfügbar

Anmeldung für Tech-Test jetzt verfügbar Alan Wake 2

Release: 17.10.2023

Release: 17.10.2023 Warhammer: Space Marine 2

Release: Winter 2023

Release: Winter 2023 John Carpenters Toxic Squad

Spiderman 2

Release: 20.10.2023

Release: 20.10.2023 Like a Dragon: Gaiden

Release: 09.11.2023

Release: 09.11.2023 Star Trek Infinite

Reveal: 16.06.2023

Reveal: 16.06.2023 Immortals of Aveum

Release: Sommer 2023

Release: Sommer 2023 Final Fantasy VII Rebirth

Release: Anfang 2024

Aber auch abseits von Games und Updates gab es einiges zu sehen. Die Netflix-Serie The Witcher mit Henry Cavill stellte ihre dritte Staffel vor. Auch die Shooter/Rennspiel-Mischung Twisted Metal erhält eine Serienadaption. Schließlich gab Keighley noch bekannt, dass XBox mit Porsche kooperiert. Zum 75-jährigen Jubiläum von Porsche werden 75 XBox Series X in sechs individuellen Porsche-Designs kreiert. Die Konsolen stehen nicht zum Verkauf. Sie können auf der dazugehörigen Website gewonnen werden.

Weitere Events des Summer Game Fest sind:

Future Game Show: 10. Juni, 19:00 Uhr

Xbox Showcase/ Starfield Direct: 11. Juni, 19:00 Uhr

PC Gaming Show: 11. Juni, 22:00 Uhr

Ubisoft Forward: 12. Juni, 19:00 Uhr

Capcom Showcase: 13. Juni, 00:00 Uhr