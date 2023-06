Werbung

Im Februar diesen Jahres fand die letzte Nintendo Direct statt. Bereits seit einige Zeit gab es immer wieder Gerüchte bezüglich einer neuen Präsentation, die bald stattfinden soll. Heute hat sich Nintendo offiziell dazu geäußert und eine kurzfristige Nintendo Direct für morgen, den 21. Juni 2023 angekündigt.

Die knappe Twitter-Meldung gibt einen Ausblick auf das, was uns erwartet. Der Livestream wird etwa 40 Minuten dauern. Der Fokus soll auf Spielen für die Nintendo Switch liegen. Außerdem stehen Spiele, die noch in diesem Jahr erscheinen im Vordergrund. Zumindest einen Titel nennt Nintendo direkt: Es soll Informationen zu Pikmin 4 geben. Das Strategie-Rätsel-Spiel erscheint am 21. Juli 2023, also genau einen Monat nach der Nintendo Direct, exklusiv auf der Nintendo Switch.

Auf der letzten Nintendo Direct im Februar gab es unter anderem auch schon einige Infos zu Pikmin 4. Das Highlight im Februar war aber klar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Da der Titel mittlerweile erschienen ist, gibt es nun zahlreiche Spekulationen, was dieses Mal als Aufhänger fungieren soll. Fans hoffen auf einen neuen Titel aus dem Mario-Universum. Wer live zusehen möchte, kann dies unter diesem Link ab morgen, dem 21. Juni 2023, ab 16.00 Uhr.