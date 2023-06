Werbung

Der aktuelle Teil der FIFA-Reihe wurde bereits 2022 veröffentlicht. Seit dem 16. Mai ist das Spiel auch für Abonnenten des Gamepass verfügbar. Es wird der letzte Ableger unter dem Namen FIFA sein, den Electronic Arts veröffentlicht. Ab diesem Jahr führt der Publisher die Reihe unter dem neuen Namen ES Sports FC fort.

Bevor es allerdings so weit ist, wird es noch mindestens ein kostenloses Update geben. EA hat bekannt gegeben, die Fußballweltmeisterschaft der Frauen, die ab 20. Juli 2023 läuft, als Erweiterung ins Spiel zu bringen.

Sogar ein neuer Modus kommt ins Spiel. In Lead your Team können Spieler ihren eigenen Avatar entwerfen und an allen Matches teilnehmen, die auch in Realität stattfinden. Die Neuerung ist hier, dass man wirklich nur eine einzelne Spielerin kontrolliert und nicht während eines Matches zwischen den Figuren auf dem Feld wechseln kann.

Die WM findet in Australien und Neuseeland statt. Alle teilnehmenden Fraktionen werden in der Erweiterung spielbar sein. Einen exakten Release-Termin gibt es aktuell nicht, das Update soll jedoch Ende Juni für alle gängigen Konsolen und den PC erscheinen.