FIFA 23 kommt am 16. Mai in die Bibliothek

EA Play, der Abo-Dienst von Electronic Arts, gibt in einem Tweet bekannt, dass FIFA 23 ab dem 16. Mai für Abonnenten verfügbar ist. Dadurch wird der Titel gleichzeitig in die Bibliothek von Microsofts Abo-Dienst Gamepass aufgenommen, in welchem das gesamte Angebot von EA Play ebenfalls integriert ist.

FIFA 23 wurde bereits im September 2022 veröffentlicht und wird der letzte Titel von EA sein, der unter diesem Namen veröffentlicht wird. Nach 30 Jahren Spielegeschichte hatte sich Publisher EA mit der FIFA zerstritten. Die Folge ist, dass beide Konzerne eigene Titel angekündigt haben, die nun in Konkurrenz treten werden. Um ihr Spiel Sports FC zu promoten, hat EA bereits mehrere Millionen investiert. Mit dem Geld sollen mehrere Stadien renoviert und neu eröffnet werden. Mehr zu den Vorhaben von Sports FC Futures hier.

Wer den Titel bei EA Play spielen möchte, kann das Abo für 3,99 Euro pro Monat hier erwerben. Den Gamepass von Microsoft inklusive EA Play gibt es ab 9,99 Euro monatlich. Das Ultimate-Paket inklusive XBox Live Gold, EA Play und Kompatibilität für PC und Konsole kostet 12 Euro.