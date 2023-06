Werbung

Nachdem Entwickler Remedy im Mai erstmals Gameplay zu Alan Wake 2 gezeigt hat, gaben sie nun im Interview mit WWCFTECH mehr Informationen zu dem kommenden Horror-Adventure preis. Das Interview fand im Rahmen des Summer Game Fest statt. Bei der Eröffnungsveranstaltung gab es unter anderem einen Trailer zu Alan Wake 2 zu sehen.

Im Gespräch gab Thomas Puha, Communications Director bei Remedy, erstmals Informationen zur Spielzeit von Alan Wake 2 preis. In rund 20 Stunden ist man erstmalig fertig mit der Story. Die genaue Dauer hängt natürlich vom individuellen Stil und den Skills des Spielers ab. Wer jedes Collectible sucht, wird deutlich länger spielen. Der Unternehmenssprecher wies auch darauf hin, dass noch nicht alles fertig programmiert ist, wodurch die Spielzeit sich ändern kann. Das Remake des Vorgängers war mit einer Spielzeit zwischen zehn und zwölf Stunden wesentlich kürzer.

Das Spiel erscheint am 17. Oktober 2023 für XBox Series X/S und PC. Im Oktober stehen allerdings mit Assassin's Creed Mirage, Total War: Pharaoh und Marvel's Spider-Man 2 mindestens drei große Konkurrenztitel auf dem Releaseplan. Puha gibt sich entspannt: "Well, there's always competition, right? [...] And then the rest we will see." Zumindest stehen bisher keine Releases im Horror-Bereich für den Oktober an.

Wie sich Alan Wake 2 gegen Assassin's Creed und co schlägt, wird sich zeigen.