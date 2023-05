Werbung

Schon letztes Jahr wurde die Fortsetzung des Horror-Abenteuers Alan Wake angekündigt. Gestern gab Entwickler Remedy nun weitere Details bekannt und zeigte den ersten Gameplay-Trailer.

Die größte Neuerung dürfte die Tatsache sein, dass Spieler nicht mehr nur in die Haut des namensgebenden Horror-Autors Alan Wake schlüpfen. Es wird eine zweite spielbare Figur geben. Die FBI Agentin Saga Anderson wurde beauftragt, eine Reihe mysteriöser Morde in dem Städtchen Bright Falls zu klären. Vor Ort wird sie in den Horror, der die Stadt verschluckt hineingezogen. Wie schon im ersten Teil von 2010 und dessen Remaster von 2022 wechseln die Spieler immer wieder zwischen der Realität und dem "dunklen Ort", an welchem die Gesetze einer Traumwelt herrschen. Neben einigen Schusswaffen ist die Taschenlampe das wichtigste Item um die Dunkelheit auf Abstand zu halten.

Remedy hat bekannt gegeben, dass Alan Wake 2 am 17. Oktober 2023 für PC, Playstation5 und XBox Series X/S erscheinen soll. Der Titel wird nur in digitaler Form veröffentlicht. Es soll keine Retail-Fassung geben. Zu Release wird sich der Preis wahrscheinlich auf 69,99 Euro belaufen. Bereits jetzt wurde angekündigt, dass es einige kostenlose DLCs geben soll. Mit Night Springs und The Lake House werden aber auch zwei kostenpflichtige Story-DLCs veröffentlicht. Näheres zu Inhalt und Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde noch nicht bekannt gegeben.