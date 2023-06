Werbung

Der japanische Videospielhersteller Square Enix veröffentlicht eine erste spielbare Demo vom kommenden Final Fantasy 16. Auch wenn bis zum Release am 22. Juni 2023 noch einige Tage hin sind, haben schon jetzt alle Fans des Franchises die Möglichkeit, in die Welt von FF16 einzutauchen. Besonders erfreulich ist, dass die Speicherdaten der spielbaren Demo auch in der Vollversion zur Verfügung stehen.

In der genannten Demo übernehmen Spieler die Rolle von Clive Rosfield. Direkt zu Beginn der Geschichte von Final Fantasy XVI ereignet sich ein tragisches Ereignis, das den Anfang des Rache-Pfads von Rosfield darstellt. Es können schon jetzt zahlreiche Fertigkeiten freigeschaltet werden, die sich in den ersten Gefechten verwenden lassen.

Ein Trailer mit dem Titel "ASCENSION" wurde bereits enthüllt. Dieser ermöglicht einen ersten Eindruck vom kommenden FF16. Ausführlichere Einblicke in die Welt von FF16 finden sich im Kurzfilm "Requiem", der in Zusammenarbeit mit der Agentur Anomaly entstanden ist. Unter der Regie von Diego Contreras ist ein dreieinhalb-minütiger Film entstanden, der mit echten Schauspielern das Franchise zum Leben erweckt. Für die musikalische Untermalung des Kurzfilms ist der Komponist Masayoshi Soken verantwortlich, der ebenfalls am Soundtrack von Final Fantasy 16 beteiligt ist.

Die Geschichte von FF16 spielt in Valisthea, einem Land, das vom Licht der Mutterkristalle gesegnet wurde. Final Fantasy XVI hat von der USK eine Freigabe ab 16 Jahren erhalten und erscheint exklusiv für die PlayStation 5. Bereits im Vorfeld konnten wir uns bei einem Angespielt-Event von Square Enix einen ersten Eindruck vom neuen Action-RPGs verschaffen. Neben zahlreichen Anspielstationen waren auch der Producer Naoki Yoshida sowie Lore Lead Michael-Christopher Koji Fox vor Ort. Alle Infos finden sich hier.