666 Millionen in 5 Tagen

Werbung

666 Millionen Dollar, so viel haben alle Horrorfilme weltweit 2023 an den Kinokassen bisher nicht einspielen können. Diablo IV hat diese Zahl in 5 Tagen geknackt.

In einem offiziellen Statement macht Blizzard seine Verkaufszahlen zum Launch von Diablo IV öffentlich. In nur fünf Tagen konnte der Titel diese Rekordsumme einnehmen. Das beschert Diablo IV den besten Start eines Spiels in der Firmengeschichte von Activision Blizzard. Der Konzern hatte bereits zuvor bekanntgegeben, dass es der erfolgreichste Titel sei. Zahlen wurden jedoch bisher keine genannt. Wahrscheinlich wollte man auf den Wert 666 warten, um das Höllenthema aufzugreifen.

In der Pressemeldung gibt Blizzard auch Einblick in weitere Zahlen, die den neuen Kassenschlager betreffen.