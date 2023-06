Werbung

Es waren bisher nur zaghafte Versuche, die mit wenig Nachdruck geführt wurden, aber auf der WWDC und im Rahmen der Vorstellung des M2 Ultra sprach Apple erneut über seine Ambitionen, Spiele auf den Mac zu bringen. Dazu will man den Entwicklern ein Werkzeug zur Seite stellen, welches auch aktuelle DirectX-12-Spiele auf macOS portieren kann. Das Game Porting Toolkit ist bereits Bestandteil der ersten Beta des SDK. Anpassungen sollen keine notwendig sein.

Bisher sah dies immer anders aus: Vereinzelt wurden Spiele wie Rise of the Tomb Raider, Resident Evil Village oder No Man’s Sky direkt auf macOS, bzw. auf die Metal-Schnittstelle zugeschnitten. Übersetzungsschichten haben immer den Nachteil, dass sie einen Mehraufwand nach sich ziehen. Mit Wine und Proton gibt es bereits Übersetzungsschnittstellen, die DirectX-API-Calls zu Linux kompatibel machen. Das Game Porting Toolkit übersetzt nun von DirectX zu Metal.

Im Rahmen der Entwicklung geht es nun darum, die x86-, DirectX- und sonstigen Instruktionen ohne viele Verluste in der Schnittstelle zu übersetzen.

Da die Betas und SDKs nun den Entwicklern zur Verfügung stehen, finden sich die ersten Beispiele, in denen verschiedene Titel ausprobiert wurden:

Die Rohleistung der GPUs ist so unterschiedlich wie die Anforderungen der hier getesteten Spiele. Apple selbst will Resident Evil Village auf einem M2 Max in 1080p bei 60 FPS laufen lassen. Cyberpunk 2077 lief auf dem M1 mit nur 14 FPS in 900p – im Ultra-Preset mit FSR 2.1 allerdings. Hogwarts Legacy kommt bei 1.512 x 982 Pixel mit FSR 2.1 in den mittleren Qualitätseinstellungen auf immerhin 40 FPS. Diablo IV zeigt sich mit 60 FPS bei 1000p und ebenfalls mittleren Einstellungen noch mit den stabilsten FPS.

Die Bereitstellung des Game Porting Toolkit soll es Entwicklern nun deutlich einfacher machen, ihr Spiel auf macOS zu bringen. Wie groß das Interesse der Entwickler allerdings ist, hängt auch davon ab wie groß die Nachfrage von Spielern auf Mac-Systemen ist. Deren Anzahl ging in den vergangenen Jahren immer mehr zurück – auch weil Apple kein großes Interesse daran zeigte, dass Spiele auf ihre Plattform wanderten. Blizzard unterstützte die Mac-Plattform noch am ehesten, aber auch Diablo IV ist bisher noch nicht für macOS erschienen.