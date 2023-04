Werbung

Nach dem großen Patch für den RT Overdrive Mode kommt gibt es nun das nächste technische Update für Cyperpunk 2077. Die AI-Upscaler-Technik XeSS hält hier Einzug, sodass Cyberpunk 2077 nun alle drei Upscaling-Techniken unterstützt: DLSS von NVIDIA, FSR von AMD und nun XeSS von Intel. Umgesetzt wurde die Version 1.1 von XeSS, die einige Verbesserungen im Vergleich zur ersten Version erhalten hat. Mit XeSS 1.1 ist Intel vor allem die temporale Stabilität angegangen.

Im Grafikmenü gibt es nun also neben DLSS und FSR auch die Auswahl XeSS zu aktivieren. Die üblichen Presets wie "Ultra Qualität", "Qualität", "Ausgeglichen" und "Performance" gibt es natürlich wieder. Daneben ist auch ein Regler vorhanden um die Schärfe anzupassen.

Intel bewirbt die Integration natürlich damit, dass die eigenen Arc-Grafikkarten nun in 1080p ebenfalls in der Lage sind unter Verwendung der Raytracing-Effekte ausreichend FPS zu liefern. Im Falle eine Arc A750 sollen nun 67 anstatt 39 FPS erreicht werden. Dazu ist es aber auch notwendig das "Performance"-Preset von XeSS zu aktivieren.

Nutzer einer Arc A750 konnten bisher bereits FSR aktivieren und damit ihre FPS erhöhen. Genau wie XeSS arbeitet auch FSR Hardware-agnostisch – sprich auf allen aktuellen GPUs. Laut Intel kommen für die Berechnungen auf der eigenen Hardware aber die XMX-Matrix-Einheiten zum Einsatz, was die Geschwindigkeit und Bildqualität verbessern soll. Auf Grafikkarten mit AMD- und NVIDIA-GPU hingegen werden die Berechnungen für die KI-Rekonstruktion auf den Shadereinheiten ausgeführt.

Im Gegensatz dazu kann DLSS nur auf Grafikkarten mit NVIDIA-GPU ausgeführt werden. In einem Sonderartikel zu DLSS 3 werden wir in Kürze auf die Funktionsweise des Upscalings und der Frame Generation genauer eingehen. Der Artikel sollte in den kommenden Tagen erscheinen.