Am 17. März 2023 ist es endlich soweit und die offene Beta des sehnlichst erwarteten Action-Rollenspiels Diablo IV wird freigeschaltet. Spieler sind so in der Lage, die Anfangsphase von Diablo IV eingehend zu erkunden. Dazu zählt ein erster Vorgeschmack auf die Kampagne durch den Prolog und den gesamten 1. Akt. Die erste Zone namens “Die Zersplitterten Gipfel” lässt sich nach Belieben erforschen. Am Beta-Wochenende ist es jedoch nur möglich, den eigenen Charakter bis auf Stufe 25 zu leveln.

Die Veröffentlichung des vierten Teils des Diablo-Franchises erfolgt am 6. Juni 2023. Aus diesem Grund gilt zu beachten, dass die Beta keinesfalls fertig ist und es zu Leistungseinbrüchen sowie Ausfällen kommen kann. Außerdem ist es möglich, dass manche Funktionen im Spiel noch nicht funktionieren. Nach dem Abschluss der offenen Beta werden die Verantwortlichen das gesamte Feedback auswerten und nach Bedarf Änderungen vornehmen.

Während des Vorabzugangswochenendes stehen den Hobby-Abenteurern drei spielbare Klassen zur Verfügung. Neben dem kampferprobten Barbar können der flinke Jäger sowie der begabte Zauberer gespielt werden. Zum Start der offenen Beta werden außerdem der erdverbundene Druide und der äußerst beliebte Totenbeschwörer zur Verfügung stehen.

Pro Battle.net-Account lassen sich maximal 10 Charaktere erstellen. Der Spielfortschritt wird vom Vorabzugangswochenende in die offene Beta übernommen, aber nach Ende der Beta werden alle erstellten Charaktere gelöscht.

Auf allen Konsolen, die Diablo IV unterstützen, lässt sich der Couch-Co-op zu zweit auf einem Bildschirm daddeln. Um während des Vorabzugangswochenendes via Couch-Co-op spielen zu können, muss nur ein Spieler einen Zugang erhalten haben. Der Partner benötigt lediglich einen Battle.net-Account, der mit einem konsolenspezifischen Konto verknüpft ist. Online wird der Co-Op-Modus für bis zu vier Spieler unterstützt.