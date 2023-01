Heute ist eine kleine DLSS-3-Update-Runde gestartet: Cyberpunk 2077 und Dying Light 2: Stay Human haben ein großes Update erhalten. Aus technischer Sicht jeweils das Highlight ist die Unterstützung von DLSS 3. Damit einher geht eine verbesserte temporale Stabilität dargestellter Objekte, aber auch Verbesserungen in der Darstellung des statischen Benutzerinterface im Spiel.

Über die Frame Generation werden komplette Frames per AI generiert und müssen nicht auf der GPU gerendert werden. Dies kann vor allem in durch die CPU-limitierten Szenarien zu deutlich mehr FPS führen. Aber genau wie bei DLSS 3 hat auch die Frame Generation nicht nur Vorteile. So kann es zu Fragmenten in der Darstellung kommen, die häufig aber nur den generierten Frame betreffen und somit auch nicht immer deutlich wahrnehmbar sind. An dieser Stelle entscheidet das persönliche Empfinden über den Einsatz von Frame Generation – genau wie bei den Leistungsprofilen von DLSS 3.

Bildervergleich natives Rendering vs. DLSS 3 (Ausgeglichen):

Bildvergleich

Im Rahmen des Tests der GeForce RTX 4090 Founders Edition konnten wir uns die Leistung von DLSS 3 in Cyberpunk 2077 bereits anschauen. Dazu stand uns eine Vorab-Version des Spiels zur Verfügung. Dort findet ihr auch ein paar Bildvergleiche zu DLSS 3.



Cyberpunk 2077 3.840 x 2.160 Pixel (Raytracing Mittel) GeForce RTX 4090 FG (Ultra-Leistung) 178.0XX 140.4XX GeForce RTX 4090 FG (DLSS Leistung) 134.3XX 114.1XX GeForce RTX 4090 @ DLSS Ultra-Leistung 117.6XX 93.0XX GeForce RTX 4090 FG (DLSS Ausgeglichen) 113.2XX 97.8XX GeForce RTX 4090 FG (DLSS Qualität) 95.2XX 82.3XX GeForce RTX 4090 @ DLSS Leistung 87.3XX 66.9XX GeForce RTX 4090 Frame Generation 77.8XX 60.0XX GeForce RTX 4090 @ DLSS Ausgeglichen 71.9XX 58.1XX GeForce RTX 4090 @ DLSS Qualität 59.7XX 44.5XX GeForce RTX 4090 Nativ 48.0XX 37.8XX FPS Mehr ist besser

Werbung

Mit der GeForce RTX 4080 Founders Edition haben wir diese Tests ebenfalls durchgeführt:

Cyberpunk 2077 3.840 x 2.160 Pixel (Raytracing Mittel) GeForce RTX 4080 @ DLSS Ultra-Leistung 112.6XX 86.2XX GeForce RTX 4080 FG (Ultra-Leistung) 112.3XX 85.8XX GeForce RTX 4080 FG (DLSS Leistung) 74.4XX 57.4XX GeForce RTX 4080 @ DLSS Leistung 74.2XX 57.9XX GeForce RTX 4080 FG (DLSS Ausgeglichen) 60.1XX 49.5XX GeForce RTX 4080 @ DLSS Ausgeglichen 59.7XX 47.6XX GeForce RTX 4080 Frame Generation 58.0XX 41.6XX GeForce RTX 4080 @ DLSS Qualität 48.1XX 37.7XX GeForce RTX 4080 FG (DLSS Qualität) 47.9XX 39.5XX GeForce RTX 4080 Nativ 36.0XX 31.1XX FPS Mehr ist besser

Die Leistungssteigerung durch DLSS 3 in den verschiedenen Qualitätsstufen kennen wir in dieser Form bereits von den bisherigen Umsetzungen des AI-Upscalers. Vom nativen Rendering ausgehend, steigen die FPS bei Qualität, Ausgeglichen, Leistung und Ultra-Leistung.

Leider ist in diesem Update von Cyberpunk 2077 noch nicht der Overdrive-Modus enthalten. Bei diesem zukünftigen Update sollen die Raytracing-Effekte auf ein völlig neues Niveau gehoben werden. Um dann noch ausreichend Frames liefern zu können, wird man selbst mit einer GeForce RTX 4090 auf DLSS 3 (mit Frame Generation) angewiesen sein. Laut NVIDIA wird "der Raytracing: Overdrive Modus Cyberpunk 2077 für die nächsten Jahre als neuen Maßstab etablieren".

DLSS 3 auch für zahlreiche weitere Spiele

In einen Blog-Beitrag geht NVIDIA noch auf weitere Spiele-Updates ein, die schon erfolgt sind oder noch erscheinen werden.