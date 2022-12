Need for Speed Unbound

Laut Aussagen des Community-Managers Jeff Braddock wird es im kommenden Jahr weitere Features im Multiplayer von Need for Speed Unbound geben. Die Rede ist unter anderem von neuen Spielmodi und zusätzlichen Fahrzeugen. Genaue Details nannte man allerdings bislang noch nicht.

Des Weiteren haben beim verantwortlichen Entwicklerstudio Criterion diverse hochkarätige Mitarbeiter ihren Hut gezogen. Neben dem Vizepräsidenten Matt Webster hat sich Entwicklungsleiter Alan McDairmant dazu entschieden, der britischen Spieleschmiede den Rücken zu kehren.

Der neue Chef der Entwickler steht mit Geoff Smith allerdings schon parat. Smith war in der Vergangenheit unter anderem für Codemasters tätig und am Dirt-Franchise beteiligt. Zudem gibt es eine neue Leitung bei der EA-Abteilung für Rennspiele. David Rutter wechselt von FIFA und hat ab sofort die Verantwortung.

Welche Auswirkungen die Personalentwicklungen auf das neue Need for Speed Unbound haben werden, bleibt zunächst abzuwarten. Weitere Details zum neuesten Ableger des Franchises finden sich in unserem Hardwareluxx-Angespielt zu Need for Speed Unbound.

Bislang scheint der am 1. Dezember 2022 veröffentlichte Arcade-Racer gut bei den Spielern anzukommen. Auf Steam erfreut sich NFS Unbound über fast 4.800 abgegebene Bewertungen. Die Rezensionen sind dabei "größtenteils positiv” ausgefallen.