Bereits am Wochenende berichteten wir über den Release der PC-Version von Last of Us Part 1. Wie sich jetzt herausstellt, handelt es sich dabei allerdings nicht um den einzigen PlayStation-Exklusivtitel, der im kommenden Jahr ebenfalls allen PC-Spielern zur Verfügung stehen wird. Wie sich den aktualisierten Datenbankeinträgen bei Steam entnehmen lässt, wird auch der Third-Person-Shooter Returnal Anfang 2023 auf dem PC erhältlich sein. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es bislang nicht.

Verantwortlich für die Entwicklung von Returnal ist das mittlerweile von Sony übernommene Studio Hausmarque. Der Shooter wurde erstmals im April 2021 exklusiv für die PlayStation 5 releast.

Auf Steam ist die Produktseite von Returnal schon online und es lassen sich erste Informationen zu den Systemanforderungen finden. Die Spieleschmiede empfiehlt sowohl einen Intel i7-8700 als auch einen AMD Ryzen 7 2700X und 32 GB RAM an Arbeitsspeicher. Allerdings lässt sich der Shooter auch mit einem Intel Core i5-6400 oder AMD Ryzen 5 1500X spielen. Die Mindestanforderungen beim RAM liegen bei 16 GB.

Beim Thema Grafikkarte ist eine NVIDIA GeForce GTX 1060 mit 6 GB ausreichend. Alternativ kann zu einer AMD Radeon RX 580 mit 8 GB gegriffen werden. Empfohlen wird hingegen eine NVIDIA RTX 2070 Super (8 GB) oder eine AMD RX 6700 XT (12 GB). An freiem Festplattenspeicher werden 60 GB benötigt.