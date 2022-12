The Last of Us Part I

Sony hat jetzt den Releasetermin der PC-Version von The Last of Us Part 1 bekannt gegeben. Ab dem 3. März 2023 können alle PC-Gamer in die Welt des Remakes eintauchen. Die Neuauflage ist sowohl bei Steam als auch im Epic Games Store für rund 60 Euro erhältlich. Alle Vorbesteller dürfen sich über Bonus-Zusätze zur Optimierung der eigenen Fähigkeiten und Waffenteile zur Verbesserung des Arsenals freuen.

“Ich bin sehr gespannt auf die neuen Spieler, die mit Joel und Ellie durch Amerika reisen werden. Sie werden nicht nur diese heiß geliebte Geschichte zum ersten Mal erleben, sondern auch ein Spiel spielen, das die Möglichkeiten moderner Hardware voll nutzt und viele der Funktionen und Verbesserungen einschließt, die wir in den letzten zehn Jahren seit der ersten Veröffentlichung des Spiels vorgenommen haben“, berichtet Matthew Gallant, Game Director bei The Last of Us Part I.

The Last of Us Part I wurde von Grund auf neu entwickelt und bietet unter anderem eine verbesserte Grafik sowie Charaktermodelle und diverse Animationen, bzw. Schauplätze. Des Weiteren haben die Verantwortlichen das Erkunden und das Kampfsystem optimiert. Zusätzlich warten neue Spielmodi auf alle Gamer. Außerdem sind die Accessibility-Features aus The Last of Us Part II inbegriffen.

