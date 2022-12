Werbung

Bereits am vergangenen Donnerstag tauchten erste Vermutungen bezüglich eines Veröffentlichungstermins für den sehlichst erwarteten vierten Teil des Diablo-Franchises auf. Jetzt macht es Blizzard offiziell und startet die Vorbestellungen für Diablo IV.

Ab dem 06. Juni 2023 soll das Action-Adventure sowohl für Windows-PC als auch die Xbox Series und One sowie für Sonys PlayStation 5 beziehungsweise PS4 erhältlich sein. Außerdem steht Couch-Co-op auf den Konsolen zur Verfügung. "Wir freuen uns, mit Diablo IV schon bald unserer bislang düstersten Version von Sanktuario die Pforten zu öffnen", so Rod Fergusson, General Manager für Diablo.

Die Dämonin Lilith und der Engel Inarius haben gemeinsam in ihrem Bestreben, dem Konflikt zwischen Himmel und Hölle zu entfliehen, die Welt von Sanktuario erschaffen. Doch Jahrzehnte nach den Ereignissen von Diablo III: Reaper of Souls sind die beiden erbitterte Feinde.

Die Hobby-Abenteurer werden zwischen fünf Klassen wählen können. Dazu zählt der gestaltwandelnde Druide sowie der flinke Jäger. Außerdem stehen der Zauberer und der Barbar zur Auswahl. Natürlich darf auch der legendäre Totenbeschwörer beim vierten Teil von Diablo nicht fehlen.

Neu im Universum von Diablo ist eine weitläufige offene Welt. Gamer werden die Dämonen der Hölle in den diversen Zonen von Sanktuario zurückschlagen müssen, um den Sieg davonzutragen. Die Kämpfe ereignen sich dabei unter anderem in den verschneiten Wäldern der "Zersplitterten Gipfel" oder dem stürmischen Hochland von Scosglen.

Das Abenteuer von Diablo IV verschlägt die Abenteurer ebenfalls in die fauligen Sümpfe von Hawezar und das Ödland der Trockensteppe sowie die Wüsten von Kehjistan, in denen die Hauptstadt Caldeum liegt. Die nichtlineare Spielerfahrung besteht aus mehr als 140 Dungeons und Nebenquests. Zusätzlich gilt es Stützpunkte in der gesamten Spielwelt zu entdecken.

Darüber hinaus wird das Action-Rollenspiel von einem System für Langzeitinhalte gestützt, mit dem Spieler mächtiger werden, wenn sie sich den mannigfaltigen Herausforderungen stellen. Mit der "bedrohliche Höllenflut" existiert ein regelmäßig auftretendes Ereignis, bei dem die Anzahl der Dämonen in Sanktuario sprunghaft ansteigt. Des Weiteren warten neue und besonders herausfordernde Alptraumdungeons sowie ein überarbeitetes Paragontafelsystem. Totengeflüster, das für ausgewählte Kopfgelder in der Spielwelt legendäre Belohnungen bietet, und die Felder des Hasses, wo die Gamer im PvP Ruhm und Ehre erlangen können, sind ebenfalls mit an Bord.

Diablo IV ist in der Standard Edition für eine unverbindliche Preisempfehlung von rund 70 Euro erhältlich. Die Deluxe-Edition liegt bei 90 Euro. Für die Ultimate Edition werden hingegen 100 Euro fällig. Jede digitale Edition enthält einen oder mehrere Gegenstände für den Kampf gegen die Höllenbrut.

Standard Edition:

Enthält Frühzugang zur offenen Beta

Das Reittier Lichtträger in Diablo IV

Inarius’ Flügel & den Gefährten Murloc-Inarius in Diablo® III

Das Reittier Amalgam der Wut in World of Warcraft und das kosmetische Set Geflügelte Dunkelheit (Umbra) in Diablo Immortal

Deluxe Edition:

Enthält alle Inhalte der Standard Edition sowie bis zu 4 Tage Frühzugang zur Veröffentlichung von Diablo IV

Freischaltung des saisonalen Battle Passes in Diablo IV.

Die Reittierrüstung Höllenbrutpanzer in Diablo IV und das Reittier Versuchung in Diablo IV

Ultimate Edition:

Enthält alle Inhalte der Deluxe Edition sowie beschleunigte Freischaltung des saisonalen Battle Passes in Diablo IV (eine Freischaltung des saisonalen Premium-Battle Passes plus 20 Stufensprünge und ein Accessoire)

Emote Schwingen des Schöpfers in Diablo IV

Für besonders treue Fans steht Diablo IV in einer Limited-Edition-Collector's-Box zur Verfügung. Besagte Edition beinhaltet eine doppelseitige elektrische Kerze der Schöpfung, eine Stoffkarte von Sanktuario, ein Okkultes Mauspad, einen Sammelpin der Horadrim, zwei mattierte Kunstdrucke (47 cm x 27,4 cm) und den Kunstband: Diablo IV - Collector's Edition. Die Sonderedition ist auf 50.000 Stück limitiert und ab dem 15. Dezember im Blizzard Gear Store und bei ausgewählten Händlern in Australien und Neuseeland im Vorverkauf erhältlich. Hierbei gilt jedoch zu beachten, dass die Box kein Spiel enthält. Dieses muss separat erworben werden.