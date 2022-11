Werbung

Aktuell verteilt der Epic Games Store das First-Person-Multiplayer-Game Star Wars: Squadrons kostenlos an alle Spieler. Ab kommenden Donnerstag gibt es dann mit dem Indie-Titel Fort Triumph sowie dem "RPG in a Box" gleich zwei Spiele gratis. Voraussetzung für den Download ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Bei "RPG in a Box" müssen Gamer ihre Ideen und Geschichten in Spiele und andere interaktive Erlebnisse verwandeln. Wie der Name bereits erahnen lässt, findet sich beim RPG in einer Kiste alles, was dafür benötigt wird.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Die Software ist einsteigerfreundlich gestaltet und es sind keine Programmier- oder Modellierkenntnisse erforderlich. Das selbst entwickelte Spiel lässt sich anschließend in eigenständig ausführbare Formate für Windows, Linux oder macOS umwandeln. Ob Kacheln, Objekte oder Charaktere aus 3D-Pixelblöcken (Voxel): Das "RPG in a Box2" soll eine Vielzahl von Entfaltungsmöglichkeiten bieten.

Der Titel wurde erstmals im August 2019 veröffentlicht und von Justin Arnold entwickelt. Auf Steam erfreut sich das "RPG in a Box" über insgesamt 119 "sehr positive" Bewertungen.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Das aus dem April 2018 stammende Fort Triumph ist neben dem PC auch für die Nintendo Switch sowie PlayStation 4 und Xbox One verfügbar. Umgesetzt wurde das Spiel von CookieByte Entertainment.

Im rundenbasierten Fantasy-Taktikspiel mit Permatod gilt es eine Heldengruppe mit verschiedenen Fähigkeiten durch eine Fantasy-Geschichte voller Witz und Parodien zu führen. Dabei warten auf alle Hobby-Abenteurer abwechslungsreiche Missionen auf prozedural generierten Karten sowie ein Story- und ein Gefechtsmodus. Jeder Baum und Felsbrocken kann als Waffe dienen. Insgesamt stehen vier Fraktionen und Klassen zur Verfügung. Es gilt jedoch zu beachten, dass jede Schlacht einen neuen Plan erfordert.