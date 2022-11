Werbung

Aktuell verteilt der Epic Games Store sowohl das Rollenspiel Dark Deity als auch den Survival-Horror Evil Dead: The Game sowie das Epic-Cheerleader-Paket des Brawler-Battle-Royale-Titels Rumbleverse kostenlos an alle Spieler. Ab kommendem Donnerstag gibt es mit dem First-Person-Multiplayer Star Wars: Squadrons ein Spiel gratis. Voraussetzung für den Download ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Der von Electronic Arts entwickelte Star-Wars-Titel wurde erstmals im Oktober 2020 für Sonys PlayStation 4, Microsofts Xbox One und Windows-PCs veröffentlicht. Die Hobby-Jediritter müssen bei Star Wars: Squadrons die Kunst des Sternenjägerkampfes meistern.

Piloten, die sich für den Dienst einschreiben, werden sowohl in Sternenjäger-Cockpits der Flotten der Neuen Republik als auch in denen des Imperiums in die Schlacht ziehen und sich in 5-gegen-5-Kämpfen behaupten müssen.

Dabei lassen sich die eigenen Sternenjäger modifizieren und die Zusammensetzung der Staffel anpassen. Taktische Ziele müssen nicht nur auf bekannten Schlachtfeldern abgeschlossen werden, sondern es verschlägt die Gamer auch auf fremdes Terrain.

Die Einzelspieler-Story ist nach den Ereignissen von "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" angesiedelt und wird aus wechselnden Blickwinkeln zweier Fraktionen erzählt. Die Neue Republik kämpft für Freiheit. Das Imperium verlangt Ordnung.

Bei Steam hat Star Wars: Squadrons insgesamt über 20.000 Bewertungen erhalten, die "größtenteils positiv" ausgefallen sind. Die zuletzt abgegebenen Rezensionen (105) sind hingegen "ausgeglichen".

Hier wird unter anderem der Multiplayer bemängelt, der über zu wenig aktive Spieler verfügt. Mit dem neuen Gratisrelease des Epic Games Store könnte sich dies jedoch wieder ändern und der Onlinewelt von Squadrons neues Leben einhauchen.