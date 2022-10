Werbung

Auch im November 2022 hat Sony für alle PlayStation-Plus-Mitglieder neue Gratistitel im Gepäck. Im kommenden Monat warten gleich drei Spiele auf alle Konsolenbesitzer.

Neben dem Action-Rollenspiel Nioh 2 sind Heavenly Bodies sowie die LEGO Harry Potter Collection erhältlich. Bis zum 31. Oktober 2022 haben PlayStation-Plus-Mitglieder die Chance, die Oktober-Spiele Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 und Superhot einzulösen.

Nioh 2 wurde von der japanischen Spieleschmiede Team Ninja entwickelt und erstmals am 13. März 2020 exklusiv für Sonys PlayStation 4 veröffentlicht. Bei Nioh 2 handelt es sich um die Fortsetzung des ersten Teils aus dem Jahr 2017. Der Titel konnte weltweit über 2,5 Millionen Spieler überzeugen. Die Geschichte von Nioh 2 spielt in Japan und ist im Zeitraum von 1477 bis 1573 angesiedelt.

Heavenly Bodies ist ein Spiel über Kosmonauten und die Schwerelosigkeit. Die Spieler wurden beauftragt, die größte technische Meisterleistung der Erde in Betrieb zu nehmen. Dabei gilt es, beim Aufbau von Weltraumteleskopen das eigene Geschick unter Beweis zu stellen. Auf Steam haben über 1.300 Rezensenten eine “äußerst positive” Bewertung hinterlassen.

Für alle Fans von Klemmbausteinen und Hogwarts gibt es die LEGO Harry Potter Collection. Die Collection beinhaltet die Remaster von Lego Harry Potter: Die Jahre 1–4 und Lego Harry Potter: Die Jahre 5–7. Der Titel ist erstmals am 20. Oktober 2016 auf der PlayStation 4 erschienen. Am 30. Oktober 2018 folgte die Veröffentlichung auf der Nintendo Switch und der Xbox One.

PlayStation Plus ist in drei Tarifen verfügbar. Neben dem Essential-Abo bietet Sony ein Extra- sowie Premium-Modell. Die Preise variieren hier je nach abgeschlossenem Abo und der Zahlweise. Das Premium-Abo liegt bei jährlichen Kosten von rund 120 Euro. Wer die Gebühren monatlich abbuchen lässt, zahlt 17 Euro und somit alle 365 Tage 204 Euro.