PlayStation Plus Essential-Titel im Oktober für PS4 und PS5

Auch in diesem Monat verschenkt Sony wieder neue Gratisspiele an alle PlayStation-Plus-Mitglieder. Ab dem 4. Oktober 2022 gibt es insgesamt drei Titel für alle Konsolenspieler. Der Racer Hot Wheels Unleashed steht sowohl auf der PlayStation 5 als auch auf der PS4 zur Verfügung. Injustice 2 sowie Superhot können auf der PlayStation 4 gespielt werden. Bis zum 3. Oktober haben alle Plus-Abonnenten noch die Möglichkeit, die September-Games Need for Speed Heat, Granblue Fantasy: Versus und TOEM einzulösen.

Hot Wheels Unleashed ist ein Rennspiel aus dem Jahr 2021, das auf Basis von Mattels Hot Wheels-Reihe von Milestone entwickelt und veröffentlicht wurde. Das Spiel ist erstmals am 30. September 2021 für die Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und Microsoft Windows releast worden. Der Titel ist im PlayStation-Store aktuell als Standard-Edition für rund 50 Euro erhältlich. Für die Game-of-the-Year-Edition werden knapp 90 Euro fällig.

Injustice 2 stammt aus dem Jahr 2017 und basiert auf dem DC-Universum. Verantwortlich für die Entwicklung ist die Spieleschmiede NetherRealm Studios. Veröffentlicht wurde der Titel von Warner Bros. Interactive Entertainment. Injustice 2 ist die Fortsetzung des im Jahr 2013 erschienenen Injustice: Gods Among Us. Das Kampfspiel bietet eine Vielzahl unterschiedlicher Charaktere und hat auf Steam über 10.000 Bewertungen erhalten. Die Rezensionen fielen dabei “sehr positiv” aus.

Superhot ist ein Ego-Shooter von 2016. Im Gegensatz zu anderen Vertretern aus dem genannten Genre müssen sich Spieler bewegen oder schießen, damit das Spiel weitergeht. Die Grafik wirkt auf den ersten Blick etwas befremdlich, jedoch bewerteten über 20.000 Gamer den Titel auf der Valve-Vertriebsplattform Steam mit “sehr positiv”. Aktuell ruft Sony im PS-Store rund 25 Euro für die Vollversion auf. Der Titel ist von der USK ab 12 Jahren freigegeben.