30 Millionen Spieler zeitgleich in Steam

Der Boom von Videospielen scheint weiterhin anzuhalten. Auch wenn die Hochzeiten aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Lock- beziehungsweise Shutdowns vorbei sind, entscheiden sich immer mehr Menschen dafür, in die Welt der Games einzutauchen.

Dies zeigt sich nun auch in den aktiven Spielerzahlen von Steam. Am vergangenen Sonntag waren über 30 Millionen Spieler gleichzeitig auf der Valve-Vertriebsplattform unterwegs. Bereits am Anfang des Jahres knackte Steam die Marke von über 28 Millionen Spielern.

Am beliebtesten war damals Counter-Strike: Global Offensive mit 881.051 Shooter-Fans. Auf Platz zwei rangierte Dota 2 mit 748.270 Strategen. PUBG Battlegrounds erhielt mit 351.766 Spielern die Bronzemedaille. Auf Platz vier und fünf fanden sich Apex Legends beziehungsweise Grand Theft Auto 5 wieder.

Aktuell ist ebenfalls Counter-Strike: Global Offensive der angesagteste Titel unter den Steam-Spielern. Allein heute lag die Zahl der gleichzeitigen Spieler bei über einer Million. Platz zwei geht ebenfalls an Valves Dota 2. Den dritten Rang belegt jedoch kein Spiel, sondern die Wallpaper Engine. Mit dieser ist es möglich, animierte Desktophintergründe zu nutzen oder diese selbst zu erstellen. Auf der vier findet sich PUBG: Battlegrounds, gefolgt von Apex Legends und Grand Theft Auto V.

Wirft man einen Blick auf die Topseller, findet sich an erster Stelle Call of Duty: Modern Warfare II. Silber geht hingegen an das mittlerweile über zehn Jahre alte Counter-Strike: Global Offensive. Das neue FIFA 23 von EA rangiert hingegen derzeit auf Platz 7. Aber auch Rockstar Games Red Dead Redemption 2 konnte dank eines Rabatts von 50 % insgesamt 77 Plätze gutmachen und liegt derzeit auf Platz 12 der Rangliste.

