Höher, weiter, schneller: Steam auf großer Rekordjagd

Ausverkaufte Grafikkarten, Videospielkonsolen und vieles mehr ließen es bereits erahnen: der Gaming-Markt wächst und wächst. Verantwortlich hierfür ist in erster Linie die Corona-Pandemie. Allerdings scheinen nicht nur Neulinge in die Welt der Spiele abzutauchen, auch bereits aktive Spieler verbringen immer mehr Zeit in der digitalen Welt. Dies zeigt sich nun auch bei Steam.

Nachdem Valves Vertriebsplattform bereits im November 2021 einen neuen Rekord bei den Benutzerzahlen vermelden konnte, wurde dieser nun erneut eingestellt. Am 2. Januar 2022 verzeichnete Steam 27.942.458 zeitgleich aktive Gamer auf der Plattform. Das war jedoch noch nicht alles, denn am 9. Januar 2022 wurde der neue Highscore erneut gebrochen. Aktuell liegt dieser bei 28.230.661 Spielern.

Am beliebtesten bei den Spielern ist weiter Counter-Strike: Global Offensive mit 881.051 Shooter-Fans. Auf Platz zwei rangiert Dota 2 mit 748.270 Strategen. PUBG Battlegrounds erhält mit 351.766 Gamern die Bronzemedaille. Auf Platz vier und fünf finden sich Apex Legends, bzw. Grand Theft Auto 5.

Neben Steam verzeichnete der Epic Games Store laut eigenen Angaben einen neuen Nutzerrekord. Die Spieleschmiede spricht von 13 Millionen Gamern, die sich zeitgleich auf der Epic-Plattform befanden.

Mit der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie und insbesondere der Omikron-Variante ist davon auszugehen, dass sich auch in Zukunft immer mehr Menschen in den eigenen vier Wänden aufhalten und zum Zeitvertreib zu Videospielen greifen werden. Was zur Folge hat, dass die Rekorde weiter in die Höhe schnellen. Im Sommer ist jedoch mit einem Rückgang zu rechnen.

