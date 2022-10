Werbung

Nachdem wir in der vergangenen Woche bereits vermutet haben, dass es sich beim angekündigten “ToeJam & Earl: Back in the Groove!” keineswegs um das einzige Gratisspiel handeln kann, das am gestrigen Donnerstag im Epic Games Store verfügbar sein würde, ist mit Darkwood wie erwartet ein weiterer Titel verfügbar. Das erhoffte Need for Speed Heat lässt sich allerdings bislang nicht im Epic-Store blicken.

Zwar ist der Sale bei Steam von der NFS-Heat-Deluxe-Edition mittlerweile vorbei und die besagte Version kostet bei der Valve-Vertriebsplattform wieder rund 70 Euro, jedoch kündigte Epic mit Evoland in der Legendary-Edition und der Game-of-the-Year-Edition von Fallout 3 bereits zwei neue kostenlose Spiele für die nächste Woche an. Somit scheint EA vorerst von einem Gratisrelease im Epic Games Store abzusehen.

Das aus dem Jahr 2008 stammende Fallout 3 dürfte in der Game-of-the-Year-Edition sicherlich auch für den ein oder anderen Gamer interessant sein. Entwickelt wurde das ab 18 Jahren freigegebene post-apokalyptische Abenteuer von der US-amerikanischen Speieleschmiede Bethesda. Auf Steam hat Fallout 3 fast 30.000 Rezensionen erhalten, die "größtenteils positiv" ausgefallen sind. Die Game-of-the-Year-Edition ist aktuell bei Valve um 75 % reduziert und liegt bei knapp 5 Euro.

Evoland wurde erstmals 2019 von Shiro Games veröffentlicht. Das Adventure ist sowohl auf der Nintendo Switch als auch auf der PlayStation 4 und der Xbox One erhältlich. Außerdem kann der Titel auf dem Mac und Windows-PC gespielt werden. Insgesamt haben Evoland rund 850 Gamer auf Steam bewertet und befanden das RPG in ihrer Rezension als "sehr positiv".

Ob der Epic Games Store auch in der kommenden Woche eine weitere Überraschung aus dem Hut zaubern wird, bleibt zunächst abzuwarten. Zuletzt schickte Epic Anfang September gleich drei Gratisspiele ins Rennen. Unter anderem konnten alle Gamer die Definitive Edition von Shadow of the Tomb Raider kostenlos herunterladen.