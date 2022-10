Werbung

Nachdem die aktuellen Gratisspiele im Epic Games Store ganz im Zeichen des Teufels stehen, wird es in der kommenden Woche mit “ToeJam & Earl: Back in the Groove!” abenteuerlich. Vom 13. bis zum 20. Oktober 2022 ist besagter Titel kostenlos verfügbar. Voraussetzung für den Download ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Das genannte Adventure ist der vierte Eintrag in der ToeJam-&-Earl-Serie und wurde von HumaNature Studios entwickelt. Besagtes Spiel ist erstmals im März 2019 erschienen. Das Adventure ist sowohl für die Nintendo Switch als auch für Sonys PlayStation und Microsofts Xbox One erhältlich. Außerdem kann der Titel auf Windows-PCs und dem macOS sowie Linux gespielt werden. Auf Steam hat ToeJam & Earl: Back in the Groove! fast 600 Bewertungen erhalten, die "sehr positiv" ausgefallen sind. Bei der Valve-Vertriebsplattform liegt der Preis aktuell bei rund 12,50 Euro.

Auch wenn das Indie-Game sicherlich kein schlechter Titel ist, dürfte sich die Vorfreude auf nächsten Donnerstag bei den meisten in Grenzen halten. Allerdings könnte es möglich sein, dass es sich beim genannten Gratistitel nicht um das einzige Spiel handelt, das kostenlos über den Epic Games Store erhältlich sein wird. Die Chancen stehen gut, dass Epic noch eine Überraschung für alle Gamer parat hat.

Mit der Ankündigung des neuen Need for Speed Unbound steht bereits ein neuer Teil des NFS-Franchises in den Startlöchern, für den fleißig die Werbetrommel gerührt wird. Das mittlerweile fast drei Jahre alte Need for Speed Heat wäre ein guter Kandidat für ein zusätzliches Gratisspiel am kommenden Donnerstag. Momentan ist die Deluxe-Edition von Heat bei Steam für 3,50 Euro erhältlich. Somit wäre es keine Überraschung, wenn die Standard-Version in der nächsten Woche kostenlos im Epic Games Store verfügbar wäre.