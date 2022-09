Epic Games Store: Auf drei folgen zwei Gratisspiele

Auch in dieser Woche dürfen sich alle Spieler wieder über neue Gratisspiele im Epic Games Store freuen. Diesmal verschenkt die Spieleschmiede gleich drei Titel. Neben der Definitive Edition von Shadow of the Tomb Raider lassen sich auch das Adventure Submerged: Hidden Depths und das Armazillo-DLC-Pack für Knockout City kostenlos herunterladen. Am kommenden Donnerstag sind mit dem Weinbau-Simulator Hundred Days und dem Epic-Paket für Realm Royale Reforged zwei Spiele verfügbar. Voraussetzung für den Download ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

In der Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition erleben alle Gamer das letzte Kapitel von Laras Origin-Story. Die Definitive Edition enthält das Basisspiel, alle sieben DLC-Herausforderungsgräber sowie sämtliche herunterladbare Waffen, Outfits und Fähigkeiten. Der Titel wurde erstmals im September 2018 veröffentlicht und lässt sich auf Sonys PlayStation 4, der Xbox One, Googles Stadia und dem PC spielen. Sowohl Windows als auch Apples macOS und Linux werden unterstützt.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Submerged: Hidden Depths erzählt die Geschichte einer untergegangenen Stadt, von der sich nur noch die zerfallenen Spitzen von Wolkenkratzern hartnäckig über den Wellen halten. Allerdings lebt im Meer ein gequältes, zorniges Wesen. Das “Relaxploration“-Abenteuer wird in der Third-Person-Perspektive gespielt und kommt ohne Kämpfe aus. Die Spieler übernehmen die Rollen von Miku und Taku. Entwickelt wurde der Titel von Uppercut Games.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Beim kommenden Weinbau-Simulator Hundred Days gilt es, das eigene Weingut auszubauen und die Tradition der Weinherstellung zu lernen. Die Spieler haben die Kontrolle über ein neues Weingut, wo Sie die Reben auswählen und pflanzen müssen. Dabei muss ein kompletter Weinherstellungsprozess verfolgt und die Entscheidungen getroffen werden, die am besten zu der Art von Wein passen, den die Hobby-Winzer produzieren möchten oder die der Markt verlangt. Der im Mai 2021 von Broken Arms Games veröffentlichte Simulator hat auf Steam fast 600 Bewertungen erhalten, die “größtenteils positiv” ausgefallen sind.