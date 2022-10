Werbung

Nachdem der Epic Games Store in der aktuellen Woche zwei Spiele kostenlos an alle Spieler verteilt, stehen die zwei Gratistitel am kommenden Donnerstag ganz im Zeichen des Teufels. Sowohl der Plattformer Rising Hell als auch Slain: Back From Hell sind vom 6. bis zum 13. Oktober 2022 erhältlich. Voraussetzung für den Download ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Rising Hell ist ein vertikaler Plattformer-Rogue-Lite, der mit jeder Menge Action und Tonnen von schweren gotischen Metallfetzen gefüllt ist. Spieler müssen sich in der ständig verändernden Hölle befreien und sich dabei gegen Horden blutrünstiger Dämonen verteidigen. Der Titel wurde erstmals im Oktober 2019 veröffentlicht und ist sowohl auf dem PC als auch auf der PlayStation 4 sowie der Xbox One und der Nintendo Switch verfügbar. Verantwortlich für die Entwicklung sind Toge Productions und Tahoe Games. Auf Steam hat Rising Hell rund 180 Rezensionen erhalten. Die Bewertungen fielen dabei “sehr positiv" aus. Auf der Valve-Vertriebsplattform ist der Titel seit Mai 2021 erhältlich und liegt bei einem Preis von rund 8 Euro.

Slain: Back From Hell ist ebenfalls ein Plattformer, der von Wolf Brew Games entwickelt und im März 2016 von Digerati Distribution veröffentlicht wurde. Der Titel erinnert sowohl beim Sounddesign als auch bei der grafischen Umsetzung an die bekannte Castlevania-Serie. Auf Steam hat Slain: Back From Hell insgesamt über 1.400 Bewertungen erhalten, die “größtenteils positiv” ausgefallen sind. Aktuell ist das Digital-Deluxe-Bundle um 50 % reduziert und kostet bei Steam 26 Euro.

Aufgrund der bislang angekündigten Titel liegt die Vermutung nahe, dass Epic alle Gamer am kommenden Donnerstag mit einem weiteren Gratistitel überraschen könnte. Momentan rührt Electronic Arts fleißig die Werbetrommel für sein Need-for-Speed-Franchise. Grund hierfür dürfte die baldige Ankündigung eines neuen Teils sein. Bereits im April kamen erste Gerüchte auf, dass der Heat-Nachfolger noch in diesem Jahr erscheinen soll. Zuletzt verschenkte Sony Need for Speed Heat an alle PlayStation-Plus-Abonnenten. Auf Steam ist der Arcade-Racer derzeit noch drei Tage kostenlos spielbar und um satte 95 % reduziert. Somit wäre es möglich, dass Heat in naher Zukunft kostenlos über den Epic Game Store erhältlich sein wird. Ob dies bereits in der kommenden Woche der Fall sein wird oder erst mit der Ankündigung eines neuen Ablegers des Franchises, bleibt abzuwarten.

Ein Hardwareluxx-Angespielt von Need for Speed Heat findet sich hier.