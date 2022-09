Epic Games Store: Drohnen-Rennen und mehr in der kommenden Woche gratis

Nachdem der Epic Games Store in der aktuellen Woche mit dem Open-World-Survival Ark: Survival Evolved sowie dem Rollenspiel Gloomhaven insgesamt zwei Spiele kostenlos an alle Spieler verteilt, gibt es ab dem kommenden Donnerstag ebenfalls wieder zwei Titel gratis. Sowohl der Plattformer Runbow als auch der The Drone Racing League Simulator sind vom 29. September bis zum 6. Oktober 2022 erhältlich. Voraussetzung für den Download ist wie immer ein Account im Epic Games Store, bzw. muss die Shopsoftware installiert sein.

Runbow ist ein Plattform-Rennspiel, das ursprünglich für die Wii U entwickelt wurde und später auch auf dem PC beziehungsweise dem New Nintendo 3DS sowie der Xbox One und der PlayStation 4 erschienen ist. Außerdem ist Runbow für die Nintendo Switch erhältlich. Der Plattformer wurde vom kanadischen Indie-Team 13AM Games als Debüt-Titel entwickelt und erstmals am 27. August 2015 in Nordamerika veröffentlicht.

Neben einem Einzelspieler-Abenteuer umfasst Runbow zahlreiche Mehrspieler-Modi für bis zu acht Spieler lokal sowie bis zu neun Spieler online. Insgesamt gibt es fünf Spielmodi sowie 19 Gastcharaktere. Die Welt des Jump-and-Run ändert sich jedes Mal, wenn der Hintergrund seine Farbe wechselt. Plattformen und Hindernisse können so plötzlich unsichtbar werden. In der Galerie warten hunderte freischaltbare Inhalte, von Zeichnungen bis zu Charakteren. Zusätzlich gibt es hier auch ein paar Geheimnisse zu entdecken.

The Drone Racing League Simulator wurde erstmals im Juni 2017 von der Drone Racing League veröffentlicht. Der DRL-Simulator ist laut eigenen Angaben das führende Erlebnis bei FPV-Rennspielen und -Simulatoren. Der Titel bietet ein umfassendes und ständig weiterentwickeltes Sortiment von Features, einschließlich spannender Drohnenrennen. Zudem stehen im Spiel Rennstrecken bereit, auf denen die echten DRL-Piloten fliegen. Beim Spielmodus “Search & Destroy“ gilt es Luftballons zum Platzen zu bringen. Die Ballons sind von unterschiedlicher Größe sowie Form und strategisch über die Map “Campground“ verteilt. Außerdem gibt es “gefährliche” Ballons, die besser gemieden werden.