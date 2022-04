Gerüchte: Neuer Need-for-Speed-Teil noch in diesem Jahr

Wie sich jetzt herausgestellt hat, soll ein neuer Teil des Need-for-Speed-Franchises noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Verantwortlich für die Entwicklung ist dabei die Spieleschmiede Criterion. Schenkt man der Gerüchteküche Glauben, so ist der Releasetermin für November 2022 geplant. Zudem soll der neue NFS-Teil lediglich auf den aktuellen Konsolengenerationen von Sony und Microsoft verfügbar sein.

EA bestätigte bereits Ende 2020, dass Criterion an einem neuen Need-for-Speed-Spiel werkelt. Das damals genannte Veröffentlichungsfenster lag zwischen April 2021 und Ende März 2022. Einige Zeit später wurde dies jedoch revidiert und die geplante Veröffentlichung auf 2023 verschoben. Grund hierfür war laut eigenen Angaben der Fakt, dass die Entwickler von Criterion DICE dabei helfen sollten, Battlefield 2042 in den Griff zu bekommen. Allerdings scheint man hier auf verlorenem Posten zu stehen. Zuletzt eskalierte die Kritik der Fans, nachdem der Entwickler Andy McNamara behauptete, dass die Erwartungen der Spieler an den Shooter “brutal” seien. Nun scheint Criterion allerdings wieder seine volle Aufmerksamkeit Need for Speed zu schenken und mit Hochdruck am neuen Titel zu arbeiten.

Details zum kommenden Titel gibt es bislang noch nicht. Angeblich spielt das nächste NFS in Miami. Informationen zur Story sind derzeit Mangelware. Allerdings dürfte EA in den folgenden Monaten mehr Details bekanntgeben.

Wer sich die Zeit bis zur möglichen Veröffentlichung mit einem Titel aus dem NFS-Franchise vertreiben will, sollte sich sowohl Need for Speed Heat als auch den Remaster von NFS Hot Pursuit genauer anschauen.

Preise und Verfügbarkeit Need for Speed: Hot Pursuit Remastered Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 15,90 EUR Zeigen >>