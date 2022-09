Insider äußert sich über Releastermin: GTA 6 kommt später als zunächst angenommen

Nachdem in jüngster Vergangenheit zahlreiche Leaks des kommenden GTA VI aufgetaucht sind, herrschte reichlich Verwirrung unter den Gamern. Viele Spieler übten Kritik an der Grafik des kommenden Open-World-Titels. Allerdings ist dies nichts Ungewöhnliches und keinesfalls repräsentativ für das Endprodukt. Aufgrund der negativen Kommentare äußerten sich diverse Entwickler über ihre Social-Media-Kanäle und zeigten Early-Gameplay unter anderem vom Remake des Action-Adventures The Last of Us Part I oder des Third-Person-Shooters Control.

Dass GTA 6 bereits in den Startlöchern steht, ist jedoch unwahrscheinlich. Dies bestätigte nun auch der in der Vergangenheit für seine korrekten Informationen bekannte Insider Adrien Perea. Laut Perea soll der kommende GTA-Teil sogar erst im Jahr 2025 veröffentlicht werden. Somit müssen sich alle Fans des Franchises noch in Geduld üben. Einen genauen Termin nannte der Insider nicht. Es wäre möglich, dass GTA VI sogar erst pünktlich zum Weihnachtsfest 2025 im Handel erhältlich ist.

Datenschutzhinweis für Twitter An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen Twitter Feed zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Twitter setzt durch das Einbinden des Applets Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf diesen Feed. Der Inhalt wird anschließend geladen und Ihnen angezeigt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Tweets ab jetzt direkt anzeigen



Tweet anzeigen

Auch wenn die Aussagen von Perea mit Vorsicht zu genießen sind und sich in rund zwei Jahren auch noch einiges ändern kann, scheint Rockstar Games noch viel Zeit und Arbeit in GTA 6 investieren zu wollen. Ob dies im Zusammenhang mit den kürzlich erschienenen Leaks steht, ist unbekannt. In einer öffentlichen Stellungnahme zeigten sich die Verantwortlichen enttäuscht über die jüngsten Vorfälle. Zudem will die Spieleschmiede die Arbeiten planmäßig fortsetzen und in naher Zukunft weitere Details nennen. Allerdings machte Rockstar Games im genanntem Statement klar, dass GTA 6 erst releast wird, wenn der Titel tatsächlich fertiggestellt ist. Aufgrund der weiterhin anhaltenden Beliebtheit von GTA 5 scheint bei den verantwortlichen Entwicklern auch keine Eile geboten zu sein. Schließlich gibt es noch genug Gamer, die dem mittlerweile neun Jahre alten fünften Teil des Franchises die Stange halten.