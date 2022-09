Schlagabtausch bei Steam: Kampfspiele bis zu 80 % reduziert

Die Valve-Vertriebsplattform Steam hat jetzt mit “Schlagabtausch” eine neue Rabattaktion gestartet. Wie der Name bereits vermuten lässt, stehen Kampfspiele im Fokus. Auf einer separaten Seite finden sich alle Angebote im Überblick. Valve hat sogar ein passendes Video produziert, das den “Schlagabtausch” erklärt.

Steam bietet allen Schnäppchenjägern verschiedene Kategorien wie zum Beispiel Hack and Slash oder Schaukämpfe. Hier finden sich zahlreiche reduzierte Titel. Unter anderem wurde Scarlet Nexus um satte 80 % rabattiert und ist aktuell für rund 15 Euro erhältlich.

Weitere Highlights dürften sicherlich God of War und Devil May Cry 5 sein. Hier werden beim Schlagabtausch für das Action-Adventure knapp 40 Euro, bzw. für den fünften Hauptteil der Devil-May-Cry-Reihe 10 Euro fällig. Aber auch beim Action-Rollenspiel NieR Replicant kann gespart werden. Der Verkaufspreis wurde um die Hälfte reduziert und liegt derzeit bei 30 Euro. Alle Anhänger des Franchises können sich zudem am 6. Oktober 2022 über die Veröffentlichung der The-End-of-YoRHa-Edition von NieR: Automata auf der Nintendo Switch freuen. Warhammer-40K-Fans bekommen Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr für 10 Euro und erhalten somit einen Rabatt von 80 %.

Zu den weiteren Titeln der Schlagabtausch-Aktion bei Steam gehören unter anderem das von One More Level und 3D Realms entwickelte Ghostrunner sowie der Capcom-Titel Monster Hunter World: Iceborne. Alle Anime-Liebhaber kommen mit One Piece: Pirate Warriors 4 auf ihre Kosten. Mit einem Rabatt von 70 % liegt der Titel momentan bei 13 Euro. Aber auch das Attack on Titan 2: Final Battle Upgrade Pack könnte für die Fans von japanischen Zeichentrickfilmen interessant sein.

Wer es gerne trashig mag, kann bei Save daddy trump 2: The Final Triumph ein Schnäppchen machen. Der Titel ist für 0,40 Euro bei Steam verfügbar. Seit der Veröffentlichung hat das Spiel 52 Rezensionen erhalten, die “sehr positiv” ausgefallen sind.