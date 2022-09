EAAC: EA präsentiert neues Anti-Cheat-System

Bereits in der Vergangenheit sorgten Cheater bei diversen Multiplayer-Spielen immer wieder für Probleme, Ärger und Frust. Dies ging sogar so weit, dass manche Titel nicht mehr spielbar waren. Das war zum Beispiel der Fall, als der Epic Games Store GTA V kostenlos verteilte. Abhilfe sollen Anti-Cheat-Systeme schaffen. Allerdings gibt es auch entsprechende Tricks, um der Erkennung durch das System zu entgehen. Mit EA AntiCheat (EAAC) will die Spieleschmiede Electronics Arts jetzt verstärkt gegen die betrügerischen Gamer vorgehen. Das neue System wird unter anderem beim kommenden FIFA 23 zu finden sein. Besonderheit des EAAC ist, dass hier auf Kernel-Ebene gearbeitet wird.

Des Weiteren soll das neue Anti-Cheat-System nicht überall zum Einsatz kommen. Die Verantwortlichen wollen von Spiel zu Spiel entscheiden, ob der Einsatz von EAAC an dieser Stelle sinnvoll ist oder nicht. Bei einem Einzelspieler-Titel wird sicherlich kein komplexes System benötigt, um zu verhindern, dass die Spieler auf Cheats zurückgreifen.

Da EAs neues System auf der Kernel-Ebene operiert, bietet die Software jedoch ein gewisses Gefahrenpotenzial. Hier ließe sich mit der Ausnutzung einer Schwachstelle ein massiver Schaden auf dem Hostsystem erzielen. Die verantwortlichen Entwickler müssen in solchen Fällen schnell reagieren und einen entsprechenden Patch veröffentlichen, der im Anschluss auch von allen Nutzern installiert werden muss. Andernfalls ist das eigene System gefährdet.

Grundsätzlich ist der Kampf gegen Cheater positiv zu sehen. Ob das neue EAAC einen erheblichen Teil zur Bekämpfung von unehrlichen Spielern beitragen wird, bleibt zunächst abzuwarten. Jedoch ist es zu begrüßen, dass EA hier aktiv wird und nicht tatenlos zusieht, wie Spiele von Cheatern überrannt werden. Zudem verringert sich die Anzahl der aktiven Spieler, sobald ehrliche Gamer einen erheblichen Nachteil haben. Der Spielspaß sinkt ins Bodenlose. Somit haben die Studios natürlich ein großes Interesse daran, ihre Spiele sauber zu halten.