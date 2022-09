Anno 2070: Ubisoft rudert nach Shitstrom zurück und kündigt Update an

Dass sich Videospiele selbst Jahre nach ihrer Veröffentlichung immer noch großer Beliebtheit erfreuen und von zahlreichen Spielern regelmäßig gespielt werden, ist sicherlich keine Seltenheit. Ein Paradebeispiel dürfte hier Rockstars Open-World-Titel GTA V sein. Wobei die zahlreichen Updates und Zusatzinhalte von GTA 5 eine entscheidende Rolle bei der anhaltenden Nachfrage spielen. Aber auch das 2011 veröffentlichte Anno 2070 gehört selbst nach zehn Jahren nicht zum alten Eisen. Hier finden sich auch heute noch zahlreiche aktive Spieler.

Somit war es nicht gerade verwunderlich, dass unzählige Gamer auf die Barrikaden gingen, als der französische Publisher Ubisoft kürzlich das Ende des Multiplayers von Anno 2070 verkündete. Ein Shitstorm und reichlich Kritik ließen nicht lange auf sich warten.

Jetzt haben die Verantwortlichen eingelenkt und das bevorstehende Ende kurzfristig abgesagt. Federführend ist hierfür das Ubisoft-Studio in Mainz verantwortlich, das mit Hilfe eines entsprechenden Updates den Status Quo von Anno 2070 erhalten will. Zudem soll die besagte Aktualisierung dafür sorgen, dass der fünfte Teil der Anno-Serie auf 64 Bit portiert wird und so der gesamte Arbeitsspeicher des eigenen PCs genutzt werden kann. Die kommenden Online-Dienste sollen außerdem das Matchmaking-Erlebnis verbessern.

Die Entwickler äußerten sich wie folgt: “Wir haben diesen Sommer hart daran gearbeitet, das Spiel zu aktualisieren, verschiedene legacy Online-Dienste zu aktualisieren und zu ersetzen und zu testen, ob am Ende alles reibungslos läuft. An dieser Stelle ein Danke an die Tester aus der Community, die uns dabei geholfen, noch ein paar neue Bugs zu finden.”

Die Wartungsarbeiten beginnen offiziell am 6. September 2022 um 6:00 Uhr und sollen bis zu 24 Stunden anhalten. Anschließend können der Multiplayer sowie die Freundesliste im Spiel wieder uneingeschränkt genutzt werden. Dass in Zukunft noch weitere Updates folgen werden, ist unwahrscheinlich. Laut Ubisoft ist lediglich ein kleines Team für die aktuellen Anpassungen verantwortlich. Aufgrund des Alters von Anno 2070 dürften insbesondere neue Spieler wenig Interesse an dem Titel haben und eher zum aktuellen Anno 1800 greifen. Hier wird mit dem “Reich der Lüfter” am 20. September 2022 der elfte DLC veröffentlicht.