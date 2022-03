GTA+: Rockstar führt Vorteils-Abo für GTA Online ein

Mehr als acht Jahre nach seiner Erstveröffentlichung gehört Grand Theft Auto V noch immer zu den meistverkauften Videospielen der jüngsten Zeit. Über 160 Millionen Kopien des Open-World-Krachers rund um Franklin, Michael und Trevor wurden inzwischen verkauft, was dem Publisher Take-Two und Entwickler Rockstar Games immer wieder neue Rekord-Einnahmen bescherte.

Inzwischen hat der Titel sogar Tetris in den Verkaufscharts der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten vom Rang 2 gestoßen und hat nur noch Minecraft vor sich, das weltweit über 238 Millionen Mal verkauft wurde. Seit der letzten Woche ist GTA 5 in einer abermals aufpolierten Fassung auch für die Sony PlayStation 5 und Microsoft Xbox Series X/S erhältlich.

Den Release der neusten Version nahm Rockstar Games nun überraschend zum Anlass, ein Vorteils-Abonnement für den Mehrspielermodus GTA Online einzuführen, welches bereits am morgigen Dienstag verfügbar sein wird. Für monatlich 5,99 Euro sollen Spieler einige exklusive Zusatzinhalte und Boni bekommen. So erhalten Mitglieder bei GTA+ jeden Monat 500.000 GTA-Dollar auf ihr Maze-Bank-Konto überwiesen, die sich dann in Immobilien, Fahrzeuge und Waffen stecken können.

So sollen vor allem neue Spieler von GTA Online die bisherigen Gameplay-Updates nach und nach schneller freispielen können. Dazu kommen spezielle Fahrzeugverbesserungen, exklusive Rabatte und RP-Boni. Im ersten Monat erhalten GTA+-Abonnenten unter anderem die Autowerkstatt in La Mesa und den Principe Deveste Eight einschließlich einer Verbesserung von Hao’s Special Works kostenlos. Yachtbesitzer erhalten obendrein ein Gratis-Upgrade auf die Aquarius-Superyacht, zudem gibt es dreifache GTA-Dollar und RP in der HSW-Rennserie. Alle Monats-Inhalte von GTA+ will man regelmäßig vorab über Rockstar Newswire veröffentlichen.

Das neue GTA+-Abo soll sich ab den 29. März über den PlayStation-Store und den Microsoft-Store für 5,99 Euro im Monat buchen lassen – vorerst jedoch nur auf den neusten Konsolen. Eine Kündigung ist jederzeit möglich.